230 лучших специалистов в 11 отраслях: в Казахстане набрали команду менеджеров изменений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина состоялось заседание Управляющего комитета Программы подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями, которая реализуется в рамках инициативы Елбасы «Ел үміті» и нацелена на качественное исполнение Плана нации «100 конкретных шагов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Управляющим комитетом рассмотрены результаты отбора участников Программы, а также утверждены составы команд менеджеров изменений, которым предстоит обеспечить решение 43 конкретных задач в 11 отраслях государственной политики: образование, геологоразведка, торговля и логистика, промышленность, включая новые индустрии, строительство, региональное развитие, здравоохранение, медиа-сфера, сельское хозяйство, туризм и водные ресурсы.

Заявки на участие в Программе подали 2958 казахстанцев, из которых 1345 кандидатов были допущены ко второму этапу отбора и прошли тестирование. По его результатам 662 претендента перешли на третий этап — интервьюирование по компетенциям. В итоге для зачисления в Программу были рекомендованы 230 участников.

Более половины отобранных участников Программы имеют международное образование, треть — опыт работы в международных компаниях, средний возраст — 35 лет. 70% менеджеров изменений в настоящее время работают в частном секторе и 30% — в государственных и квазигосударственных организациях.

Участники Программы смогут не только внести вклад в развитие страны, решая отраслевые задачи, но и получат возможность улучшить свои отраслевые и лидерские компетенции. Для этого предусматривается прохождение участниками серии тренинговых и коучинговых программ.

При решении отраслевых задач менеджеры изменений смогут обратиться за советом и консультацией к более 40 специально подобранным для них менторам, представляющим как государственный, так и частный сектор.

Отбор участников в Программу подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями стартовал 15 февраля т.г. Программа инициирована Фондом Первого Президента РК – Елбасы и реализуется совместно с Проектным офисом Правительства РК.