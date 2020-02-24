230 домов находятся в зоне подтопления в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области готовятся к предстоящим паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С учетом паводков за последние пять лет спасатели взяли на учет по области 92 населенных пункта.

«В Петропавловске есть риски подтопления талыми водами частных домов. Исходя из пятилетней практики, на учет взяли 230 домов, в которых проживают 2700 человек. Эти дома расположены в микрорайонах Копай, Береке, отдельная часть Подгоры. В поселке Кожевенный проведены защитные мероприятия, построена дамба, но мы его с учета не снимаем. Этот микрорайон после 2017 года большой воды еще не видел. В зоне подтопления находятся и 5 тысяч дачных участков», - прокомментировал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.

Особенно много осадков в этом году в юго-восточной части области: Айыртауский, им. Г.Мусрепова, Шал акына, Тимирязевский и часть Жамбылского района. Здесь количество осадков превышает норму в 2-3 раза. В первую очередь спасатели будут ориентироваться на эти районы. Обеспокоенность вызывают малые реки – именно они формируют основные потоки в главную водную артерию региона реку Есиль. По руслу реке Селеты сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям планируют совершить облет.

«У нас по реке Есиль есть соседи: Караганда, Нур-Султан и Акмолинская область. Реки Жабай и Колутон дают основной приток воды в Сергеевское водохранилище и далее, вниз по течению. Сергеевское водохранилище нерегулируемое. Мы ориентируемся по верхнему переливу, какая угроза может быть вниз по течению. По Петропавловскому водохранилищу наполняемость 90%», - проинформировал Р. Камалов.

Сейчас спасатели проверяют готовность эвакуационных пунктов, откачивающей и инженерной техники в районах области. В Петропавловске расположены три эвакуационных пункта. Р. Камалов добавил, что дополнительно подготовят еще семь.

«Из Петропавловска ежесуточно вывозится около 10 тысяч кубических метров снега. С начала зимы вывезли около 500 тысяч кубов. Нас эти объемы не устраивают. Сейчас будут наращивать темпы вывоза снега, в первую очередь, из микрорайонов, подверженных подтоплению талыми водами», - сказал Р. Камалов.

Если паводковая ситуация будет осложняться, то на помощь североказахстанским спасателям приедут коллеги из южных областей. В начале марта синоптики дадут предварительный прогноз на паводки. Затем будут сообщать о погоде на ближайшие двое-трое суток. Р. Камалов говорит, что этого времени достаточно, чтобы в случае необходимости перегруппировать силы и средства.