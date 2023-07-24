230,5 млрд тенге инвестиций привлекли в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Итоги социально-экономического развития за первое полугодие подвели в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

За первые шесть месяцев предприятиями региона произведена продукция на сумму 673,6 млрд тенге. Основную долю – 56,3% - занимает горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. В этой отрасли произведено продукции на 379,5 млрд тенге, а в обрабатывающей промышленности – на 269,2 млрд тенге.

Активно в регионе развивается сельское хозяйство. В этой сфере объем валовой продукции составил 143,7 млрд тенге. Постепенно растет численность поголовья. Численность КРС - 863,7 тысячи голов; МРС – 1 471, 3 тысячи; лошадей – 385,5 тысячи; птицы – 1 477, 9 тысячи голов.

В области полностью завершилась посевная кампания. Общая площадь составила 654,2 га, из них под зерновые отведено – 297,3 тысячи га, масличные культуры – 306,2 тысячи га, картофель – 7,7 тысячи га, овощей – 3,6 тысячи га, бахчевые – 2 тысячи га.

Особое внимание в области уделяется работе по привлечению инвестиций. За прошедшие шесть месяцев в регион привлечено 230,5 млрд тенге.

Основной объем инвестиций – 163,1 млрд тенге освоен за счет собственных средств предприятий и организаций. Из республиканского бюджета получено 22,2 млрд тенге местного бюджета – 23,6 млрд тенге.

В области Абай активными темпами ведется строительство. Объем строительных работ составил 63,1 млрд тенге. С начала года введено в эксплуатацию 130,1 тысячи квадратных метров жилья.

За первое полугодие в области создано 11 773 рабочих места, из которых 7 242 – постоянные.

В уполномоченные органы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 12 282 человек, из них трудоустроено 6 512 человек, направлены на оплачиваемые общественные работы – 3 074 человека.