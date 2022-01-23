23 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1962) родилась- куйши, домбрист, заслуженная артистка Республики Казахстан, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын».

Родилась в Атырауской области. Окончила Алматинское музыкальное училище (1981); факультет народных инструментов Алматинской государственной консерватории (ныне Казахская национальная консерватория) (1986).

Творческий трудовой путь Айгуль Улкенбаевой начался в качестве домбристки в составе Казахского академического оркестра народных инструментов (1979-1989). В 1989-1991 годах проходила ассистентуру-стажировку в Казахской национальной консерватории. С 1993 года преподает в Казахской национальной консерватории (с 2002 года является доцентом). С 2006 года преподает в «Школе-студии имени Айгуль Улкенбаевой» (организованной ею).

В ее репертуаре имеются народные кюи («Ақсақ құлан», «Ел айрылған» и другие), произведения казахских народных композиторов (Даулеткерей, Дина Нурпеисова, Казангап, Курмангазы, Махамбет, а также мангистауских кюйши Есбай, Есир, Кулшар, Ускенбай и других), современных композиторов (к примеру, «Аққу» Н. Тлендиева, «Күй ана» и «Шалқыма» А. Жайымова), а также русские, зарубежные классические произведения.

В 2002 году во Дворце Республики (Алматы) состоялся сольный творческий концерт под названием «Құлағыңнан кетпесін». В 2012 году в театре оперы и балета имени Абая (Алматы) прошел сольный творческий концерт «Айгүл - күйге бар әлем тамсанады...», в 2013 году - сольный творческий концерт «Айгүл - күйге бар әлем тамсанады...» состоялся в центральном концертном зале «Казахстан» в городе Астане.

Кюи в исполнении Айгуль Улкенбаевой вышли в свет на аудиокассете «Күй - ана» (2000), двойном диске под названием «Құлағыңнан кетпесін» (2002) и видеокассете «Құлағыңнан кетпесін» (2003), а также появились диски «Ақ Шолпан», «Ирең» (2008), книга «Күй ғұмыр» (2011, издание Сардар), диск «Айгүл - күйге бар әлем тамсанады...» (в сопровождении джаз - рок группы) (2013).

назад (1971) родилась- директор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Родилась в г. Шымкенте. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, отделение философии (1994).

Трудовая деятельность: ассистент кафедры философии и социологии Алматинского института инженеров железнодорожного транспорта (1995); ассистент кафедры общественных дисциплин Алматинского государственного медицинского института (1995-1996); специалист первой категории управления международных связей, ведущий специалист отдела международных связей, начальник отдела международных научно-культурных связей Казахского национального университета имени аль-Фараби (1997-2005); ученый секретарь Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (02.2005-09.2005); заместитель директора по науке Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (с 2005 года); заведующая сектором аналитического отдела Совета Безопасности РК (2010-2011); и.о. директора информационно-аналитического департамента АО «Самрук-Казына»; руководитель службы геополитики и региональных исследований Библиотеки Первого Президента РК - Лидера нации (2014-2015); руководитель службы международных научных проектов Библиотеки Первого Президента РК - Лидера нации (с 2015 года).

назад (1974) родился- заместитель акима города Шымкента.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономист-организатор сельскохозяйственного производства (1996); Гуманитарный институт имени Д.А. Кунаева, юрист (1999).

Трудовая деятельность: служба в органах внутренних дел управления уголовного розыска главного управления внутренних дел ЮКО (1996-2000); специалист, старший, главный специалист главного таможенного управления ЮКО (2000-2005); главный специалист отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (02.2005-03.2005); заместитель начальника отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (2005-2006); начальник отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (01.2006-06.2006); главный специалист-дознаватель отдела дознания и борьбы с экономическими преступлениями управления по борьбе с контрабандой департамента таможенного контроля г. Астаны (06.2006-08.2006); главный специалист таможенного поста «Ауежай-Астана» (08.2006-12.2006); начальник таможенного поста «Караганда - центр таможенного оформления» (2006-2007); управляющий директор КХ «Бірлестік» г. Астаны (02.2008-07.2008); заместитель начальника управления по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки», АО «НК «Қазақстан темір жолы» (07.2008-10.2008); начальник управления по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки» АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2008-2009); исполнительный директор по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки» АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2009-2010); директор филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Центр по развитию новых импортозамещающих производств» (2010-2011); заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2011-2012); начальник государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» (2012-2013); заместитель акима г. Усть-Каменогорска (2013-2014); заместитель председателя Комитета по государственным закупкам МФ РК (2014-2017); руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы (2017-2018); руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (2018-2019); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

назад (1974) родился- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил Институт международных отношений факультета политологии и журналистики Варшавского университета (1997).

Трудовая деятельность: референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1999); третий, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Польше (1999-2004); советник Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2004-2005); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Польше (2005-2007); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Республике Австрия (2007-2008); временный поверенный в делах Республики Казахстан в Хорватии по совместительству (2008-2009); советник-посланник постпредства Республики Казахстан при ОБСЕ (2008-2009); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Австрии, постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вене, а также временный поверенный в дела РК в Хорватии (2009-2011); заместитель председателя, председатель Комитета международной информации и официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2011-2013); официальный представитель - заместитель директора Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (2013-2014); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации (04.2014-08.2014); посол по особым поручениям, официальный представитель Министерства иностранных дел РК (2015-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Польша (2016-2017); председатель правления НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» в г. Нур-Султане (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының 20 жылдығы» (2011), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалі, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Алғыс Хаты (2013), Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің медалі (2014), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасы Дипломатиялық қызметінің 20-жылдығына», «Қазақ хандығының 550-жылдығы» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).

назад (1975) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, экономист-бухгалтер (1996); Немецкую высшую школу государственного управления по программе «Болашак», магистр государственного администрирования (1999).

Трудовая деятельность: ассистент в Казахском государственном аграрном университете (1996-1997); главный специалист, начальник отдела, советник председателя Агентства РК по делам государственной службы (1999-2001); заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (2001-2003); председатель Агентства РК по делам государственной службы (2003-2005); первый заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (2005-2008); председатель Агентства РК по делам государственной службы (01.2008-10.2008); руководитель канцелярии Премьер-Министра РК (2008-2012); председатель Агентства РК по защите конкуренции (2012-2013); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2013-2015); аким г. Шымкента (2015-2017); секретарь партии «Nur Otan» (2017-2018); аким г. Шымкента (2018-2019); советник Премьер-Министра РК (2019-2021); вице-министр культуры и спорта РК (01.2021-09.2021).

Награжден орденом «Құрмет» (2006), медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008).