23 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День ручного письма (День почерка)

Праздник призван напомнить всем о важности ручного письма, несправедливо позабытого сегодня из-за обилия цифровой и печатной информации.

Инициатором дня стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января. Интересно, что 23 января родился один из видных американских государственных деятелей - Джон Хэнкок (1737-1793), который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее автору.

СОБЫТИЯ

В 1982 году в Казахском академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы С. Мухамеджанова «Ақан сері - Ақтоқты» (либретто Габита Мусрепова), посвященной жизни и творчеству акына и композитора Акана сери. Главные партии в опере исполняли заслуженные артисты Казахстана Хорлан Калиламбекова и Кенжегали Мыржыкбаев.

В 1992 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на своем заседании одобрил без голосования резолюцию о принятии Республики Казахстан в члены ООН. Полноправным членом мирового сообщества Казахстан стал 2 марта 1992 года.

В 1995 году в Брюсселе Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и председатель Совета Европейского союза Ален Жюппе подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.

В 2007 году в Усть-Каменогорске перед зданием Восточно-Казахстанского государственного университета, состоялась торжественная церемония открытия памятника Сарсену Аманжолову, чье имя с осени 2003 года носит этот вуз.

Скульптурная бронзовая фигура памятника выполнена по проекту известных казахстанских архитекторов - заслуженного деятеля искусств Казахстана, лауреата Государственной премии РК, профессора Ескена Сергебаева и лауреата международной премии имени Жамбыла Бакытжана Абишева. Стилизованная раскрытая книга у основания надписи выполнена из гранита, а высота комплекса составляет 4,8 метра.

Сарсен Аманжолович Аманжолов (1903, Семипалатинская область - 1958, Алма-Ата) - видный учёный-тюрколог, один из основоположников казахского языкознания разработал основы казахской грамматики для начальных, средних и высших учебных заведений, основы казахской письменности (алфавит и орфография), основные принципы казахской терминологии, основы казахской диалектологии. Составил и редактировал орфографический, русско-казахский, русско-казахский военный и русско-казахский сельскохозяйственный словари.

В 2008 году в целях формирования и продвижения принципов корпоративной социальной ответственности субъектами частного предпринимательства Республики Казахстан и стимулирования по внедрению наилучшего опыта в этой сфере установлено ежегодное проведение конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз».

В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности, проводится на всей территории Республики Казахстан.

В 2010 году в американском городе Нью-Йорк состоялось торжественное открытие Генерального консульства Республики Казахстан. Открытие Генерального консульства РК в Нью-Йорке, столице мирового бизнеса и финансов, способствует дальнейшему развитию стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки, а также расширению присутствия РК в политическом, экономическом и культурном пространстве США.

В 2012 году в целях системного исследования и популяризации истории государственности в Казахстане на базе государственного учреждения «Президентский центр культуры Республики Казахстан» и строящегося здания «Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации» создано многофункциональное научно-аналитическое и гуманитарно-просветительское государственное учреждение «Назарбаев Центр».

В 2013 году в Алматы прошла церемония гашения почтовых марок, посвященных чемпионам лондонской Олимпиады-2012.

Марки выполнены офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая, номинал 150 тенге, размер 28х40, тираж 30 тысяч листов. Художник Куат Ибрайшин. К почтовой марке изготовлен штемпель гашения.

В 2015 году в целях совершенствования системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, литературы и искусства были учреждены государственные премии.

Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждается гражданам Республики Казахстан за разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий на уровне или выше мировых аналогов.

Государственная премия в области литературы и искусства присуждается гражданам Республики Казахстан за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие отечественной культуры.

В 2017 году в Астане состоялась международная встреча по межсирийским переговорам. Участие в переговорах подтвердили представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланник по Сирии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Столица Казахстана была выбрана для проведения этой встречи в качестве нейтральной для всех сторон территории. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с приветственным письмом к участникам международной встречи по межсирийским переговорам, в котором выразил уверенность, что встреча в Астане обеспечит необходимые условия для нахождения всеми заинтересованными сторонами приемлемого решения сирийского кризиса в рамках женевского процесса под эгидой ООН и внесет достойный вклад в дело установления мира и стабильности в Сирии.

В 2017 году в Абу-Даби прошел мировой тур «Abu Dhabi Grand Slam-2017» с общим призовым фондом 155 000 долларов, где восточноказахстанец, депутат областного маслихата Айдос Сериккалиулы завоевал золотую медаль в весовой категории +100 кг по бразильскому джиу-джитсу. В турнире принимали участие 1 135 участников из 52 стран мира.

В 2018 году Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) начал в Казахстане реализацию двух коммуникационных кампаний , направленных на предотвращение насилия в отношении детей и продвижение дружественного подхода к детям, находящимся в конфликте с законом.

В первый год коммуникационная кампания проводилась в шести регионах Казахстана: городах Астана и Алматы, а также в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Южно-Казахстанской областях.

В 2019 году в столичном павильоне «Нұр әлем» выставочного комплекса ЭКСПО-2017 прошла торжественная церемония открытия Года молодежи «Тәуелсіздіктің ұрпақтары» . В течение года прошла реализация ряда мер, направленных на всестороннюю поддержку и реализацию государственной молодежной политики.