+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -5 °С
USD 377.29 EUR 418.41
RUB 6.09 CNY 54.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

23 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

23 Января 2020 07:00
Поделиться:
23 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме
22 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
22 января. Календарь Казинформа «Даты. События» 21 января. Календарь Казинформа «Дни рождения» 21 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День ручного письма (День почерка)

Праздник призван напомнить всем о важности ручного письма, несправедливо позабытого сегодня из-за обилия цифровой и печатной информации.

Инициатором дня стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января. Интересно, что 23 января родился один из видных американских государственных деятелей - Джон Хэнкок (1737-1793), который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее автору.

СОБЫТИЯ

В 1982 году в Казахском академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы С. Мухамеджанова «Ақан сері - Ақтоқты» (либретто Габита Мусрепова), посвященной жизни и творчеству акына и композитора Акана сери. Главные партии в опере исполняли заслуженные артисты Казахстана Хорлан Калиламбекова и Кенжегали Мыржыкбаев.

В 1992 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на своем заседании одобрил без голосования резолюцию о принятии Республики Казахстан в члены ООН. Полноправным членом мирового сообщества Казахстан стал 2 марта 1992 года.

В 1995 году в Брюсселе Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и председатель Совета Европейского союза Ален Жюппе подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.

В 2007 году в Усть-Каменогорске перед зданием Восточно-Казахстанского государственного университета, состоялась торжественная церемония открытия памятника Сарсену Аманжолову, чье имя с осени 2003 года носит этот вуз.

Скульптурная бронзовая фигура памятника выполнена по проекту известных казахстанских архитекторов - заслуженного деятеля искусств Казахстана, лауреата Государственной премии РК, профессора Ескена Сергебаева и лауреата международной премии имени Жамбыла Бакытжана Абишева. Стилизованная раскрытая книга у основания надписи выполнена из гранита, а высота комплекса составляет 4,8 метра.

Сарсен Аманжолович Аманжолов (1903, Семипалатинская область - 1958, Алма-Ата) - видный учёный-тюрколог, один из основоположников казахского языкознания разработал основы казахской грамматики для начальных, средних и высших учебных заведений, основы казахской письменности (алфавит и орфография), основные принципы казахской терминологии, основы казахской диалектологии. Составил и редактировал орфографический, русско-казахский, русско-казахский военный и русско-казахский сельскохозяйственный словари.

В 2008 году в целях формирования и продвижения принципов корпоративной социальной ответственности субъектами частного предпринимательства Республики Казахстан и стимулирования по внедрению наилучшего опыта в этой сфере установлено ежегодное проведение конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз».

В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности, проводится на всей территории Республики Казахстан.

В 2010 году в американском городе Нью-Йорк состоялось торжественное открытие Генерального консульства Республики Казахстан. Открытие Генерального консульства РК в Нью-Йорке, столице мирового бизнеса и финансов, способствует дальнейшему развитию стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки, а также расширению присутствия РК в политическом, экономическом и культурном пространстве США.

В 2012 году в целях системного исследования и популяризации истории государственности в Казахстане на базе государственного учреждения «Президентский центр культуры Республики Казахстан» и строящегося здания «Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации» создано многофункциональное научно-аналитическое и гуманитарно-просветительское государственное учреждение «Назарбаев Центр».

В 2013 году в Алматы прошла церемония гашения почтовых марок, посвященных чемпионам лондонской Олимпиады-2012.

Марки выполнены офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая, номинал 150 тенге, размер 28х40, тираж 30 тысяч листов. Художник Куат Ибрайшин. К почтовой марке изготовлен штемпель гашения.

В 2015 году в целях совершенствования системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, литературы и искусства были учреждены государственные премии.

Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждается гражданам Республики Казахстан за разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий на уровне или выше мировых аналогов.

Государственная премия в области литературы и искусства присуждается гражданам Республики Казахстан за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие отечественной культуры.

В 2017 году в Астане состоялась международная встреча по межсирийским переговорам. Участие в переговорах подтвердили представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланник по Сирии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Столица Казахстана была выбрана для проведения этой встречи в качестве нейтральной для всех сторон территории. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с приветственным письмом к участникам международной встречи по межсирийским переговорам, в котором выразил уверенность, что встреча в Астане обеспечит необходимые условия для нахождения всеми заинтересованными сторонами приемлемого решения сирийского кризиса в рамках женевского процесса под эгидой ООН и внесет достойный вклад в дело установления мира и стабильности в Сирии.

В 2017 году в Абу-Даби прошел мировой тур «Abu Dhabi Grand Slam-2017» с общим призовым фондом 155 000 долларов, где восточноказахстанец, депутат областного маслихата Айдос Сериккалиулы завоевал золотую медаль в весовой категории +100 кг по бразильскому джиу-джитсу. В турнире принимали участие 1 135 участников из 52 стран мира.

В 2018 году Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) начал в Казахстане реализацию двух коммуникационных кампаний , направленных на предотвращение насилия в отношении детей и продвижение дружественного подхода к детям, находящимся в конфликте с законом.

В первый год коммуникационная кампания проводилась в шести регионах Казахстана: городах Астана и Алматы, а также в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Южно-Казахстанской областях.

В 2019 году в столичном павильоне «Нұр әлем» выставочного комплекса ЭКСПО-2017 прошла торжественная церемония открытия Года молодежи «Тәуелсіздіктің ұрпақтары» . В течение года прошла реализация ряда мер, направленных на всестороннюю поддержку и реализацию государственной молодежной политики.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив