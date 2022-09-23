23 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

61 год назад (1961) родился АРЫН Ерлан Мухтарулы - директор института «Рухани жаңғыру» Евразийского национального университета имени Льва Гумилева.

Родился в г. Алма-Ата. Окончил Казахский государственный университет, экономист (1983).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь Казахского педагогического института (1983-1985); аспирант, экономист, научный сотрудник, ученый секретарь, докторант Института экономики Академии наук Казахстана (1985-1992); заместитель директора Центра стратегических исследований КИМЭП (1992-1993); первый заместитель директора КИСИ (1993-1994); президент Института развития Казахстана (1994-1997); вице-министр образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (1997-1999); вице-министр, первый вице-министр здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан (01.1999-10.1999); первый вице-министр образования и науки Республики Казахстан (1999-2001); ректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2001-2008); главный научный сотрудник НПЦ истории и этнографии края им. Е. Бекмаханова (02.2008-04.2008); ректор Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова (2008-2012); аким Павлодарской области (2012-2013).

На занимаемой должности - с 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2004); медалями; знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РК».

61 год назад (1961) родился АРЫН Нурлан Мухтарулы - профессор, доктор медицинских наук, лауреат государственной премии «Дарын» РК, хирург.

Уроженец Алма-Аты. Окончил педиатрический факультет Алма-Атинского государственного медицинского института имени С.Д. Асфендиярова, врач-педиатр (1984).

Трудовая деятельность: интернатура по детской хирургии, врач-хирург Кегенской центральной районной больницы Алма-Атинской области (1984-1985); клиническая ординатура по детской хирургии при Алма-Атинском государственном медицинском институте (1985-1987); врач-хирург отделения экстренной хирургии детской городской клинической больницы № 1 г. Алма-Ата (с 1987 года); младший научный сотрудник лаборатории «Нейротравма у детей» ЦНИЛ Алматинского государственного медицинского института имени С.Д. Асфендиярова (1989-1990); ассистент кафедры детской хирургии Алматинского государственного медицинского института имени С.Д. Асфендиярова (1990-1994); старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, заведующий отделением хирургии легких и общей детской хирургии Научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова (1994-1998); заведующий отделом торако-абдоминальной хирургии Научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова (1998-2003); заместитель директора по лечебной работе многопрофильного медицинского центра «Мейiрiм» (АО НК «КазМунайГаз», Астана) (2003-2005).

46 лет назад (1976) родился КУДАЙБЕРГЕНОВ Ескендир Копбосынович - заместитель руководителя представительства Президента в Парламенте Республики Казахстан.

Родился в Капчагае в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист (1997).

Трудовая деятельность: специалист Верховного суда Республики Казахстан, старший специалист финансово-хозяйственного отдела аппарата Верховного суда Республики Казахстан, референт отдела делопроизводства и контроля аппарата Верховного суда РК, консультант судебной коллегии Верховного суда РК, консультант судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК, временно исполняющий обязанности помощника члена Президиума Верховного суда РК, исполняющий обязанности главного-консультанта - заведующего сектором писем и приема граждан канцелярии Верховного суда РК, главный консультант управления кадровой работы Верховного суда РК (1997-2001); консультант государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан, главный эксперт представительства Президента РК в Парламенте Республики Казахстан (2001-2004); начальник управления кадровой работы, заведующий отделом кадров и государственной службы аппарата Верховного суда РК (2004-2005); председатель специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области (2005-2006); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2006-2011).

На занимаемой должности - с 2011 года.

45 лет назад (1977) родился МАМАЕВ Талгат Шариевич - заместитель акима Жамбылской области.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, международные экономические отношения.

Трудовая деятельность: бухгалтер ТОО «СБТ» (1999-2000); специалист, начальник отдела Налогового комитета по Жамбылскому району (2000-2003); начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя налогового комитета по Жамбылской области (2003-2006); начальник управления администрирования и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2006-2008); начальник налогового департамента по Восточно-Казахстанской области (2008-2012); начальник налогового департамента по Карагандинской области (2012-2014); руководитель департамента государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (2014-2017); директор департамента анализа, статистики и управления рисками КГД МФ РК (2017-2019); заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2019-2020); уполномоченный по этике Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (04.2020-08.2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.



