23 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

ИМЕНА





58 лет назад (1961) родилсяпрофессор, доктор медицинских наук, лауреат государственной премии «Дарын» РК, хирург.

Уроженец города Алма-Аты. Окончил педиатрический факультет Алма-Атинского государственного медицинского института имени С.Д. Асфендиярова (1984), врач-педиатр.

С 1984 года - интернатура по детской хирургии, врач-хирург Кегенской центральной районной больницы Алма-Атинской области. С 1985 года - клиническая ординатура по детской хирургии при Алма-Атинском государственном медицинском институте. С 1987 года - врач-хирург отделения экстренной хирургии детской городской клинической больницы № 1 Алма-Аты. С 1989 года - младший научный сотрудник лаборатории «Нейротравма у детей» ЦНИЛ Алма-Атинского государственного медицинского института имени С.Д. Асфендиярова. С 1990 года - ассистент кафедры детской хирургии Алма-Атинского государственного медицинского института имени С.Д. Асфендиярова. С 1994 года - старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, заведующий отделением хирургии легких и общей детской хирургии Научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова. С 1998 года - заведующий отделом торако-абдоминальной хирургии Научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова.





43 года назад (1976) родился- заместитель руководителя представительства Президента в Парламенте Республики Казахстан.

Родился в городе Капчагае Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист (1997).

Трудовой стаж: специалист Верховного суда Республики Казахстан, старший специалист финансово-хозяйственного отдела аппарата Верховного суда Республики Казахстан, референт отдела делопроизводства и контроля аппарата Верховного суда РК, консультант судебной коллегии Верховного суда РК, консультант судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК, временно исполняющий обязанности помощника члена Президиума Верховного суда РК, исполняющий обязанности главного-консультанта - заведующего сектором писем и приема граждан канцелярии Верховного суда РК, главный консультант управления кадровой работы Верховного суда РК (1997-2001); консультант государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан, главный эксперт представительства Президента РК в Парламенте Республики Казахстан (2001-2004); начальник управления кадровой работы, заведующий отделом кадров и государственной службы аппарата Верховного суда РК (2004-2005); председатель специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области (2005-2006); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2006-2011).

На занимаемой должности - с 2011 года.





42 года назад (1977) родился– заместитель председателя комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности «Международные экономические отношения».

Трудовой стаж: бухгалтер ТОО «СБТ» (1999-2000); специалист, начальник отдела Налогового комитета по Жамбылскому району (2000-2003); начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя Налогового комитета по Жамбылской области (2003-2006); начальник управления администрирования и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2006-2008); начальник Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области (05.2008-03.2012); начальник Налогового департамента по Карагандинской области (07.03.2012-2014); руководитель департамента государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (11.2014 - 05.2017); директор департамента анализа, статистики и управления рисками КГД МФ РК (2017-05.2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.