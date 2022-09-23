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    23 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    23 Сентября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день жестовых языков

    Генеральная ассамблея ООН провозгласила Международным днем жестовых языков 23 сентября. В этот день в 1951 году была основана Всемирная федерация глухих - международная неправительственная некоммерческая организация, которая защищает права глухих по всему миру и координирует действия национальных ассоциаций глухих.

    СОБЫТИЯ

    В 1935 году Совет Народных Комиссаров Казахской АССР принял Постановление об организации Казахской государственной художественной галереи. В 1965 году Совет Министров КазССР принял решение о выделении галерее собственного здания. Здание было спроектировано казахстанскими архитекторами Эльзой Кузнецовой, Ольгой Наумовой и Борисом Новиковым. В 1976 году галерея была переименована в Государственный музей искусств Республики Казахстан. В январе 1984 г. музею было присвоено имя народного художника Казахской ССР А. Кастеева (1904-1973 гг.).

    В настоящее время Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева является крупнейшим художественным музеем страны и ведущим научно-исследовательским и культурно-просветительским центром в области изобразительного искусства.

    В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Колумбия.

    Республика Колумбия - государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Площадь - 1,14 млн км2. Столица - г. Богота. Государственный язык - испанский. Денежная единица - колумбийское песо. Глава государства и правительства - президент, избирается населением на 4-летний срок (возможен второй срок подряд).

    В 1993 году главами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана было подписано соглашение о создании Экономического союза в Средней Азии для формирования общего экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы, капиталов, выработки согласованной денежно-кредитной, налоговой, ценовой, таможенной, внешнеэкономической политики, сближения методов регулирования хозяйственной деятельности, создания благоприятных условий для развития прямых производственных связей.

    В 1994 году Правительство Республики Казахстан постановило присвоить имя известного писателя, видного общественного и государственного деятеля Сакена Сейфуллина Акмолинскому аграрному университету и впредь именовать его Акмолинский аграрный университет имени Сакена Сейфуллина.

    В 1998 году в Алматы был установлен памятник Асету Бейсеуову - советскому и казахстанскому композитору, заслуженному деятелю искусств Казахской ССР, внесшему значительный вклад в развитие казахской эстрадной музыки. Многие песни композитора, в том числе «Алмалы Алматы», «Гүлдер», «Шақырады көктем», «Мұңайма», «Алтыным», «Маралдым», «Сандуғаш», вошли в золотой фонд казахского песенного искусства. Автор музыки к нескольким спектаклям, кино- и телефильмам. Изданы сборники песен Бейсеуова. Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана за сборник песен «Гүлдер» и песню «Қызыл сұнқарлар» («Красные соколы»).

    В 2003 году в Астане состоялся I Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в рамках которого был сделан решительный шаг на пути укрепления согласия и установления конструктивного диалога между цивилизациями, конфессиями, странами и народами. Было отмечено, что межрелигиозный диалог является одним из ключевых способов общественного развития и улучшения благосостояния всех народов.

    В 2005 году в Актобе, на пересечении пр. А. Молдагуловой и ул. Братьев Жубановых был открыт мемориальный комплекс Алии Молдагуловой. Авторы мемориала - известные скульпторы Бахытжан Абишев и Ескен Сергебаев. Бронзовая фигура Алии установлена на гранитном постаменте. Памятник обрамляют два гранитных рельефа, на которых изображена история народа - от сакских времен до наших дней.

    Алия Нурмухамбетовна Молдагулова (1925-1944) - снайпер, в годы Великой Отечественной войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, ефрейтор. Герой Советского Союза (1944, посмертно). Уничтожила 78 солдат и офицеров противника.

    В 2009 году в селе Калбатау Восточно-Казахстанской области был открыт мемориал знаменитого казахского батыра Ер Жанибека. В центре комплекса - шестиметровая бронзовая фигура батыра, изображенного с копьем в руке. По обе его стороны - два волка, а за его спиной - стела высотой 45 метров. Неподалеку от памятника расположен мавзолей батыра Ер Жанибека.

    В 2010 году в рамках программы «Культурное наследие» впервые был составлен и утвержден Государственный список памятников истории и культуры местного значения. Раньше ограничивались лишь памятниками республиканского значения, теперь же под охрану государства взяты памятники как регионального, так и местного значения. В связи с угрозой их разрушения составили государственный реестр, в который вошли 11 объектов.

    В 2011 году в обращение были введены памятная серебряная монета «Иссыкский вождь» из серии монет «Достояние республики» номиналом 500 тенге и памятная монета из сплава нейзильбер «Усть-Каменогорск» из серии монет «Города Казахстана» номиналом 50 тенге.

    Монета «Иссыкский вождь» изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 гр, диаметр описанной окружности - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 5 тыс. штук. Памятная монета «Усть-Каменогорск» изготовлена из сплава «нейзильбер» белого цвета диаметром 23 мм. Масса - 4,71 гр, тираж - 50 тыс. штук.

    В 2012 году в государственном театре Тюрингии в Майнингене состоялась премьера первой немецкой постановки оперы «Абай».

    Опера «Абай», написанная великими казахскими композиторами А. Жубановым и Л. Хамиди в 1944 году, стала первой казахской оперой, которая была поставлена в Германии и своеобразным творческим ответом на казахстанскую премьеру Р. Вагнера «Тангейзер» в декабре 2010 году в Алматы.

    В 2013 году известный российский писатель Геннадий Васильев завершил работу над историческим романом «Хан Букей», рассказывающем о месте Астраханского региона в судьбе хана Бокея, о переселении казахов Младшего жуза в междуречье Волги и Урала согласно указу императора Павла I весной 1801 года.

    Хан Бокей сыграл судьбоносную роль в жизни многих казахов и не только Младшего жуза. Это великий сын казахского народа. Дальнозоркий политик, искренне и беззаветно любивший свой народ, он в самом начале XIX века привел своих соплеменников в приволжские степи, положив начало многовековой дружбе между русскими и казахами.

    В 2014 году монеты Национального банка РК «Родина яблок» и «Международная космическая станция» стали победителями восьмого международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие-2014» (COINS-2014).

    Монета «Родина яблок» признана лучшей сувенирной монетой 2014 года, заняв первое место в номинации «Сувенирная монета», а монете «Международная космическая станция» досталось третье призовое место в номинации «Оригинальная технология».

    В 2016 году в Алматы в клубе «Территория кино» на киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова состоялось торжественное вручение приза за лучшую детскую роль «КиноМалыШок-2016» юному актеру Амангельды Кусаинову, сыгравшему главную роль в фильме «Однажды в детском доме». Музыку к фильму написал известный композитор Куат Шильдебаев, в основу легла одна из последних саксофонных импровизаций Батырхана Шукенова. Главные роли в фильме исполнили воспитанники детских домов Алматы и Алматинской области, а также дети из Южной Кореи.

    В 2019 году книга «Ұлы Дала тарихы» об истории нескольких тысячелетий Великой степи получила высшую награду на Card Couture Award 2019 в Праге. Это одна из престижных премий в Европе, которую ежегодно присуждают в семи номинациях. «Ұлы Дала тарихы» стала победителем в номинации «Лучшая книга».

    В 2020 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Самарканде (Республика Узбекистан). Оно будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

    В качестве консульских округов определены Самаркандская, Бухарская, Джизакская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская области, а также Республика Каракалпакстан.

    В 2020 году в Казахстане был создан Фонд развития промышленности, который позволит расширить меры государственной поддержки отечественных предприятий обрабатывающей промышленности. Он будет нацелен на обеспечение доступного финансирования отечественных предприятий по ставке не более 3%.

    В 2021 году в Турции (город Стамбул) состоялся Малый курултай казахов «Жаһандану өркениетіндегі қазақ әлемі», в рамках которого состоялся продуктивный обмен мнениями по наиболее интересующим вопросам казахской диаспоры за рубежом.

    В работе Малого курултая казахов приняли участие более 100 представителей казахских общин из Турции и стран Европы, представители учреждений культуры и вузов Казахстана.

    По итогам мероприятия казахстанской стороной участникам Малого курултая была передана в дар литература о культуре, истории казахского народа, современной жизни в Казахстане.

    В 2021 году в Национальном музее Республики Казахстан состоялась торжественная презентация уникальной выставки под названием «Трон мира». Впервые в столичном музее были представлены оригинальные скульптуры «Трон» и «Маска» известного художника пацифиста Гонсало Мабунды (Мозамбик). Уникальность необычных скульптур состоит в том, что они выполнены из деактивированного оружия и его фрагментов. Несмотря на то, что произведения художника сложены из предметов, напоминающих о войне, его творчество призывает человечество к миру и согласию.

    В 2021 году в г. Нур-Султане стартовал проект Jas nomad, посвященный возрождению забытых казахских традиций и обычаев, принять участие в котором могли все желающие молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет.


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