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23 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

23 Сентября 2019 07:00
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23 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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СОБЫТИЯ

В 1993 году главами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана подписано соглашение о создании Экономического союза в Средней Азии.

В 1994 году Правительство Республики Казахстан постановило присвоить имя известного писателя, видного общественного и государственного деятеля Сакена Сейфуллина Акмолинскому аграрному университету и впредь именовать его Акмолинский аграрный университет имени Сакена Сейфуллина.

В 1998 году в Алматы установлен памятник Асету Бейсеуову - советскому и казахстанскому композитору, заслуженному деятелю искусств Казахской ССР, внёсшему значительный вклад в развитие казахской эстрадной музыки. Многие песни композитора, в том числе «Алмалы Алматы», «Гүлдер», «Шақырады көктем», «Мұңайма», «Алтыным», «Маралдым», «Сандуғаш» вошли в золотой фонд казахского песенного искусства. Автор музыки к нескольким спектаклям, кино- и телефильмам. Изданы сборники песен Бейсеуова. Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана за сборник песен «Гульдер» и песню «Кызыл сункарлар» («Красные соколы»).

В 2003 году в Астане состоялся I Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в рамках которого был сделан решительный шаг на пути укрепления согласия и установления конструктивного диалога между цивилизациями, конфессиями, странами и народами. Было отмечено, что межрелигиозный диалог является одним из ключевых способов общественного развития и улучшения благосостояния всех народов.

В 2005 году в Актобе был открыт мемориальный комплекс Алии Молдагуловой.

В 2009 году в селе Калбатау Восточно-Казахстанской области открыт мемориал знаменитого казахского батыра Ер Жанибека. В центре комплекса - шестиметровая бронзовая фигура батыра, изображенного с копьем в руке. По обе его стороны - два волка, а за его спиной - стела высотой 45 метров. Неподалеку от памятника расположен мавзолей батыра Ер Жанибека.

В 2010 году в Жезказганском регионе ряду школ присвоены имена выдающихся деятелей Казахстана.

В Жезказгане средняя школа №1 теперь носит имя Ахмета Байтурсынова, №4 - Бауыржана Момышулы, №9 - Магжана Жумабаева, №10 - Мыржакыпа Дулатова, №13 - Динмухамеда Кунаева, №21 - Мустафы Шокая, гимназия №26 - Шокана Валиханова. Имя Мухтара Ауэзова присвоено средней школе №2 села Кенгир, средняя школа №6 села Талап получила имя Кайрата Рыскулбекова.

Люди, чьи имена присвоены учебным заведениям, внесли большой вклад в становление независимости и развитие страны, отмечено в постановлении органа представительной власти.

2010 году на территории Казахстана введен в почтовое обращение художественный почтовый блок с одной маркой из серии «Памятные, юбилейные даты и праздники», посвященный 100-летию со дня рождения Бауыржана Момышулы.

В 2010 году в рамках программы «Культурное наследие» впервые составлен и утвержден Государственный список памятников истории и культуры местного значения. Раньше ограничивались лишь памятниками республиканского значения, теперь же под охрану государства взяты памятники как регионального, так и местного значения. В связи с угрозой их разрушения составили государственный реестр, в который вошли 11 объектов.

2012 год. В государственном театре Тюрингии в Майнингене состоялась премьера первой немецкой постановки оперы «Абай». Опера «Абай», написанная великими казахскими композиторами А. Жубановым и Л. Хамиди в 1944 году, стала первой казахской оперой, которая была поставлена в Германии и своеобразным творческим ответом на казахстанскую премьеру Р. Вагнера «Тангейзер» в декабре 2010 году в Алматы.

В 2014 году монеты Национального банка РК «Родина яблок» и «Международная космическая станция» стали победителями восьмого международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие-2014» (COINS-2014).


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