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    23 проекта в сельхозотрасли реализуют в Атырауской области

    27 Июля 2021, 20:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в ближайшие годы планируется реализовать в сельском хозяйстве 23 проекта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с комплексным планом развития на 2021-2025 годы, будет реализовано 23 проекта. В том числе, из запланированных на этот год шести проектов - четыре уже работают. Это теплицы, цех по производству молока, откормочная площадка и посевные площади с дождевым поливом. Новые теплицы построили крестьянские хозяйства «Иманбаев» и «Отбасы» в городе Атырау, введена в строй откормочная площадка «АТЫРАУ-ЧИФТЛИК» по производству 72 тонн мяса в год, работают дождевальные поливочные установки «Асыл Агро» и крестьянского хозяйства «Жумагалиева». В Махамбетском районе ведется строительство тепличного комплекса крестьянского хозяйства «Жумагалиев». Также, в перспективе намечен ввод в строй цеха по производству молока в Жылыойском районе, откормочных площадок КХ «Жумагалиева» и ТОО «Jan&Adil» в городе Атырау по производству 235 тонн мяса в год», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства области Амангельды Саламат. В сельскохозяйственной отрасли области имеется рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства составил 100,9%, в том числе в растениеводстве – 100%, в животноводстве – 100,9%. Производство мяса составило 101,4%, коровьего молока – 104,6%.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Промышленность Сельское хозяйство
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