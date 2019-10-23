23 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1922-1943) родилась- пулеметчица 100-й отдельной стрелковой бригады 3-й ударной армии Калининского фронта, гвардии старший сержант, первая казахская женщина, которой присвоено звание Героя Советского Союза.

Родилась в ауле Жаскус Урдинского района Уральской области Казахстана. Была пятым ребенком в семье. После смерти родителей жила у тети в Алма-Ате. Училась в средней школе, затем на медицинском рабфаке. Одновременно работала в секретариате Совнаркома Казахской ССР. В 1942 году окончила два курса Алма-Атинского медицинского института и добровольцем ушла на фронт.

В Красной Армии с 1942 года. В действующей армии с августа 1942 года. Сначала ее определили писарем в штаб, затем медсестрой в полевой госпиталь. В свободное время изучила конструкцию пулемета «Максим» (метко стрелять научилась еще в институте) и добилась перевода в стрелковую часть.

15 октября 1943 года войска Калининского фронта, в составе которых воевала Маншук Маметова, вели бои за освобождение города Невеля Псковской области. Похоронена в городе Невеле.

Звание Героя Советского Союза гвардии старшей сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года.





назад (1965) родился- премьер-министр Республики Казахстан.

Родился в г. Целиноград. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1987); Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, экономист (2003).

Трудовая деятельность: монтажник, мастер треста «Целинтяжстрой» (1987-1988); служил в органах управления внутренних дел Целиноградского облисполкома (1988-1991); заместитель генерального директора Союза инновационных предприятий Казахстана (1991-1993); генеральный директор СП «Интер-Ишим» (1993-1996); первый заместитель акима г. Акмолы (Астаны) (1996-2000); заместитель председателя административного совета Акмолинской СЭЗ (1998-2000); вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2000-2002); председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2000-2001); генеральный директор ТОО «Инком-Астана» (2002-2003); первый вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2004); министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2005-2006); аким города Астаны (2006-2008); президент акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2008-2016); первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2006), «Барыс» 2-й ст. (2011), орденом Почетного Легиона Французской Республики (2013), орденом 1-й степени «За гражданские заслуги» Королевства Испании (2014); медалями «Ерен еңбегі үшін» (1998), «10 жыл Астана» (2008).





назад (1970) родился- первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в г. Чардар Южно-Казахстанской области. Окончил Шымкентский юридический колледж МВД РК (1996); Кыргызский государственный университет, юрист (2002); Нижнетагильскую специальную среднюю школу милиции.

Трудовая деятельность: сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации (1991); милиционер роты ППС ЛОВД на станции Свердловск (1991-1993); помощник следователя следственного отделения ОВД Аль-Фарабийского района г. Шымкент (1993-1995); оперуполномоченный группы по розыску уголовных преступников и без вести пропавших ОКП 1 - отдела полиции УВД Шымкента, заместитель начальника по оперативной работе учреждения ИЧ-167/1 ГУВД ЮКО (1995-2004); начальник исправительного учреждения ИЧ-167/1 УК УИС по ЮКО (2004-2010); заместитель начальника департамента УИС по Алматы и Алматинской области (2010-2011); начальник областного департамента УИС Акмолинской области (2011-2012); начальник департамента Комитета уголовно-исполнительной системы по Южно-Казахстанской области (2012-2013); заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК (2013-2016); заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан, начальник управления организации, взаимодействия и анализа МВД Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.





назад (1986) родился- руководитель аппарата акима г. Нур-Султан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции (2008); Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова, бакалавр экономики (2010).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист управления экономики и бюджетного планирования г. Астаны (2008-2010); главный специалист отдела социально-культурной сферы ГУ «Аппарат акима города Астаны» (2010-2013); главный инспектор акима Астаны, руководитель организационно-инспекторского отдела ГУ «Аппарат акима города Астаны» (2013-2016); эксперт секретариата руководителя администрации Президента РК (2016-2017); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2017-2019); аким Нуринского района Карагандинской области (02.2019-07.2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.