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23 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

23 Октября 2019 07:00
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23 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день снежного барса

Был учрежден по инициативе стран, которые входят в ареал обитания ирбиса. Впервые отмечался 23 октября 2014 года. 23 октября 2013 года на I Всемирном форуме по сохранению снежного барса, проходившем в Бишкеке (Кыргызстан), была принята Бишкекская декларация по сохранению снежного барса. Ее подписали представители 12 стран ареала снежного барса: Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

СОБЫТИЯ

В 1995 году началась история крупнейшего информационного медиахолдинга АО «Агентство «Хабар». Тогда на базе информационной службы Казахского ТВ была создана современная новостная структура. «Хабар» принес в Казахстан информационные инновации: прямые трансляции с места событий, комментарии в прямом эфире крупнейших мировых событий, телемост с космической станцией «Мир».

В 2007 году мэр Грозного Муслим Хучиев подписал распоряжение о переименовании улицы Бутырина в улицу имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Это сделано в знак уважения к Главе Казахстана, который внес огромный вклад в дело укрепления братских связей между двумя народами.

В 2009 году Глава государства Н.Назарбаев удостоен звания Почетного доктора стамбульского Университета Окан. Звание было присвоено за вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Турцией и Казахстаном, обеспечение мира на территории евразийского региона, а также за титанический труд по усилению экономики Казахстана.

В 2013 году в Шымкенте открылась выставка, посвященная 350-летию выдающегося казахского общественного деятеля Толе би. Экспозиция выставлена в южно-казахстанском краеведческом музее и рассказала об истории времени, когда жил великий Толе би, бий Старшего жуза, один из авторов свода законов «Жети жаргы». На выставке представлена информация о людях, которые возглавляли народ в эпоху Толе би. В музее также организована фотогалерея исторических памятников, выставлены изделия декоративно-прикладного искусства и книги той эпохи.

В 2014 году в Азербайджане, в издательстве «Тэхсил» («Образование») была издана книга «Оглума мяктублар» («Письма к сыну») заслуженного деятеля науки Казахстана, академика Национальной академии наук, выдающегося казахского тюрколога и писателя, доктора филологических наук, лауреата премии Культегина, международной премии Франца Кафки под эгидой ЮНЕСКО Немата Келимбетова.

В этой книге в форме писем к сыну, получающему образование вдали от родины, он рассматривает вопросы истории, духовности, нравственности, воспитания, размышляет о различных чертах людского характера.

В 2015 году в Баку состоялось заседание 35-й сессии Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства (Межгоссовет).

Принимая во внимание активное сотрудничество казахстанской стороны со всеми международными и региональными партнерами в области гражданской авиации, а также учитывая динамичное развитие данной отрасли в Казахстане, Министерство иностранных дел РК награждено в номинации «За дипломатическую и международно-правовую поддержку гражданской авиации». Кроме того, за особый вклад в развитие международных аэропортов было награждено АО «Международный аэропорт Астана».

В 2016 году в Рио-де-Жанейро состоялась торжественная передача традиционного символа Всемирного горного конгресса - «Масляной лампы» - и эстафеты на право проведения Всемирного горного конгресса Казахстану.

«Масляную лампу», традиционный символ ВГК, глава горнопромышленной ассоциации Бразилии Хосе Фернандо Коура передал Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан Кайрату Саржанову.

В 2017 году жамбылец Омирали Нышан Таразе стал двукратным чемпионом мира на проходившем в Лондоне (Великобритания) VII чемпионате мира по паратаеквондо. В чемпионате приняли участие около 270 спортсменов с ограниченными физическими возможностями из 57 стран мира. Честь Казахстана защищали четверо спортсменов из Тараза, Атырау, Актобе и Уральска.

В 2018 году город Алматы вступил в международную организацию «Здоровые города».

«Здоровые города» - это международный проект, который уже более 20 лет развивается при поддержке Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения. На сегодняшний день в проект вошли более 1000 городов, районов и поселков более чем 30 стран Европейского региона ВОЗ.

Алматы является первым из городов Республики Казахстан, где будет реализован проект «Здоровые города», что будет содействовать внедрению в городе современных, научно обоснованных и доказавших свою эффективность стратегий улучшения здоровья и качества жизни. На всем протяжении развития проекта особое внимание уделяется здоровью малообеспеченных и уязвимых групп населения.

В 2018 году на юношеском чемпионате мира по шахматам - The World Youth Chess Championships, который проходил на греческом острове Халкидики, казахстанские спортсмены завоевали четыре награды.

The World Youth Chess Championships 2018 - один из крупнейших в мире чемпионатов по шахматам, который ежегодно собирает лучших игроков со всей планеты. В соревнованиях было задействовано рекордное количество участников - 651 шахматист из 79 стран, среди которых восемь гроссмейстеров, 48 международных мастеров и 157 мастеров ФИДЕ.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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