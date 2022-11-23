23 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

68 лет назад (1954-1995) родился ОЗТЮРК Мустафа - шестикратный чемпион мира по таэквондо, обладатель 7-го дана, международный тренер по таэквондо, основатель международной высшей школы таэквондо, основатель турецкой и казахстанской школ таэквондо, актер.

Происходит из семьи казахских переселенцев, которые покинули Родину вследствие коллективизации и голодомора в Казахстане 30-х годов ХХ века. Родился в Стамбуле.

Тренировался вместе с Брюс Ли. С 1975 года по 1980 год учился в Международном университете политики г. Тайпен в Тайване и получил высшее образование - журналист-международник. Переехав работать в Германию, в Мюнхен, он открыл там школу Мустафы по таэквондо. Такая же школа открылась и в городе Стамбуле. С 1990 года по 1995 год жил и работал в Казахстане. В 1991 году основал в Казахстане Федерацию таэквондо.

Именем Мустафы Озтюрка названы улицы во многих городах Казахстана. Ряд школ таэквондо в Казахстане носит имя Мустафы Озтюрка. Также центр таэквондо, созданный Мустафой Озтюрком в Алматы и носящий его имя, регулярно проводит мероприятия по популяризации таэквондо.





68 летназад (1954) родилсяТЕМЕНОВ Талгат Досымгалиевич - актер, театральный режиссер, кинорежиссер, театральный педагог, сценарист, кинодраматург, народный артист Казахстана.

Родился в Алматинской области. Окончил театральный факультет Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1976); Высшие курсы сценаристов и режиссеров, кинодраматург, кинорежиссер (Москва, 1986).

Трудовая деятельность: актер Талды-Курганского областного драматического театра (с 1976 года); ассистент режиссера, сценарист киностудии «Казахфильм» (с 1980 года); учеба на Высших курсах сценаристов и режиссеров (Москва) (с 1982 года); режиссер киностудии «Мосфильм» (1986-1988); ректор Казахского государственного института театра и кино имени Т. Жургенова (с 1994 года); художественный руководитель и кинорежиссер киностудии имени Ш. Айманова НК «Казахфильм» (с 2000 года); директор и художественный руководитель Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова (с 2005 года); художественный руководитель Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева (с 2014 года).

Автор книг «Таң нұры» (1981), «Гүлназ» (1987), «Ой-жасын» (2004). Автор сценариев и режиссер фильмов «Торо» (1986), «Волчонок среди людей» (Мосфильм, 1998), «Бегущая мишень» (1991), «Станция любви» (1993), «Казнь после смерти» (1997), «Кочевники» (2005). Автор пьес и режиссер спектаклей «Голубое такси», «Яблоневый сад», «Приглашение в Мулен Руж», «Соловьиная ночь», «Волчонок под шапкой».

Награжден орденом «Құрмет». Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (1993). Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана.





64 годаназад (1958) родилсяКАСАНОВ Зиятдин Исмиханович - президент турецкого национального центра «Ахыска».

Родился в Алматы. Окончил Алматинский институт народного хозяйства.

Трудовая деятельность: с 1981 по 1995 годы работал в системе Министерства мелиорации и водного хозяйства КазССР на различных должностях; с 1992 года создал ряд крупных предприятий с привлечением иностранного капитала. За прошедший период им было создано более 70 предприятий в различных сферах деятельности, которые динамично развиваются и объединены под брендом «Kassanov Investment Group»; заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель Всемирной Ассоциации турок-ахыска «DATÜB» (с 1999 года).

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Золотой орел» (2005); премией «За вклад в развитие, укрепление и сохранение международных связей в тюркском мире» (2006); имеет звание почетного доктора Европейского университета «Человек солнца».





60 лет назад (1962) родился БАСИН Вадим Борисович - первый заместитель акима Карагандинской области.

Родился в Семипалатинске. Окончил Карагандинский политехнический институт, автоматизация и электрификация горных работ (1985); Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, промышленная электроника (1990).

Трудовая деятельность: электромонтер на металлургическом комбинате (1986-1995); заместитель начальника цеха по электрооборудованию аглофабрики комбината (1995-2003); главный энергетик АО «АрселорМиттал Темиртау» (2003-2011); директор по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау» (2011-2013); заместитель исполнительного директора по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау» (2013); исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» (2017-2021), заместитель акима Карагандинской области.

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

Награжден орденами «Отан», «Құрмет». Удостоен звания «Қазақстанның Еңбек Ері».





45 лет назад (1977) родился ЕГЕМБЕРДЫ Ергали Куандыкулы - заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Шымкенте. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2000); Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, экономист (2003); Дипломатическую академию ЕНУ (2005); Бостонский университет (США) (выпускник программы «Болашак»).

Трудовая деятельность: юрист департамента финансов г. Астаны (2000); главный специалист аппарата акима г. Астаны (2000-2001); начальник отдела генеральной дирекции СЭЗ «Астана - новый город» (2001); заместитель начальника, исполняющий обязанности начальника управления по организации торговли и выдачи разовых талонов на рынках г. Астаны (2001-2002); начальник отдела комитета по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2002-2003); вице-президент ОАО «АФДАН» (2003-2004); заместитель начальника департамента жилья г. Астаны (2004); заместитель акима района «Сарыарка» г. Астаны (2004-2006); начальник управления по выдаче разовых талонов Карагандинской области (2006-2007); заместитель акима г. Караганды (2007-2008); аким района имени Казыбек би г. Караганды (2008-2009); руководитель аппарата акима Карагандинской области (2009-2010); главный инспектор канцелярии Премьер-Министра РК (2010-2012); руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК (01.2012-11.2012); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2012-2013); заместитель министра здравоохранения и социального развития РК (с 2014 года); руководитель управления экономики и бюджетного планирования столицы (2017-2018); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019); аким района «Сарыарка» г. Астаны (02.2019-03.2019); аким района «Сарыарка» г. Нур-Султан (2019-2020); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан 92020-2022).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.





44 года назад (1978) родился АНБАЕВ Руслан Акимжанович - аким города Петропавловск.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, экономист-менеджер, бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность: старший налоговый инспектор отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району (1999); главный налоговый инспектор, начальник отдела аудита косвенных налогов, начальник отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместитель председателя налогового комитета по Тимирязевскому району (2002-2008); председатель налогового комитета, начальник налогового управления по Есильскому району (2008-2011); начальник налогового управления, руководитель налогового управления по Тайыншинскому району (2011-2014); главный специалист по мобилизационной подготовке отдела мобилизационной подготовки, профилактики и предупреждения терроризма аппарата акима Северо-Казахстанской области (2014-06.2015); заместитель руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области (2015-2019); аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области (2019-2020); аким Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2020-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.



