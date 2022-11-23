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    23 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    23 Ноября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день борьбы с безнаказанностью

    Учрежден в 2011 году Международной ассоциацией по защите свободы слова (IFEX). В качестве даты выбрано 23 ноября, так как в этот день в 2009 году в городе Ампатуан (провинция Магинданао, Филиппины) были похищены и убиты 58 человек, в том числе 32 журналиста и работника средств массовой информации. Это самое смертоносное преступление против журналистов в новейшей истории.

    Задача Международного дня борьбы с безнаказанностью - добиться правосудия для людей, подвергшихся преследованиям за осуществление своего права на свободу выражения, а также привлечь внимание общественности к проблеме безнаказанности.

    Международный день акварели

    Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо (1918-2003). Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели.

    СОБЫТИЯ

    В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. Основополагающими документами в двусторонних отношениях являются Договор о вечной дружбе и Договор об углублении экономического сотрудничества.

    Республика Узбекистан - государство в центре Центральной Азии, реки Сырдарья и Амударья огибают страну с двух сторон. Площадь страны - 447 900 кв. км. В составе Узбекистана находится Республика Каракалпакстан, ее площадь составляет около 37% от всей территории страны. Столица - Ташкент. Государственный язык - узбекский. Национальная валюта - сум. Глава государства и правительства - президент, избираемый на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на 5 лет (с правом одного переизбрания).

    В 2000 году Булаевский район Северо-Казахстанской области был переименован в район имени Магжана Жумабаева - знаменитого казахского писателя, поэта и государственного деятеля, родившегося на территории этого района.

    Район Магжана Жумабаева - административно-территориальная единица второго уровня в составе Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр - город Булаево.

    В 2010 году в Министерстве иностранных дел РК состоялось торжественное гашение почтового блока из трех художественных марок, посвященных саммиту ОБСЕ.

    На почтовом блоке изображены резиденция «Акорда», Дворец независимости, Дворец мира и согласия, монумент «Қазақ елі» на фоне казахстанского флага. Печать марок выполнена офсетным способом в 4 краски, перфорация гребенчатая. Марки выпущены тиражом в 900 тысяч штук. Автором художественной миниатюры является художник Данияр Мухамеджанов.

    В 2010 году казахстанские ученые получили первые микроклоны яблонь сорта «Алматинский апорт». Площади для выращивания этого сорта яблок имеются в предгорьях Алатау на высоте 1000-1200 метров над уровнем моря.

    В 2010 году в Казахстане за выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области культуры, спорта, образования и общественной деятельности учреждена первая ежегодная общественная премия «Самғау». Уникальность премии «Самғау» заключается в объединении всех инвалидов - по слуху, зрению, общим заболеваниям, с нарушением опорно-двигательного аппарата - в едином творческом соревновании.

    В 2012 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные золотые и серебряные монеты «Год змеи» «proof» качества номиналом 500 тенге из серии монет «Восточный календарь».

    Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках.

    В 2014 году в Душанбе вышла в свет книга писателя, переводчика, почетного доктора философии в области литературы, академика Академии художеств Таджикистана Абдугаффора Абдужабборова «Сын казахской земли», посвященная жизни и творчеству легендарного актера театра и кино, народного артиста СССР и Казахстана, лауреата Госпремии СССР и Республики Казахстан Асанали Ашимова.

    В 2016 году в ходе совместного заседания палат Парламента РК была принята Декларация 25-летия независимости Республики Казахстан - краткая версия летописи новейшей истории нашей страны, обращенная к современникам и будущим поколениям.

    В 2016 году в американском городе Лодердейл-бич, штат Флорида, состоялся чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов, на котором казахстанец Мурат Кинтонов, выступавший в весовой категории до 100 кг в группе М4, стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов.

    В 2018 году за вклад в развитие современного пятиборья в Казахстане неоднократный победитель и призер всесоюзных и международных соревнований Тимур Досымбетов был включен в Зал славы Международного союза современного пятиборья.

    За 70 лет существования Международного союза современного пятиборья в Зал славы UIPM было включено всего 15 человек.

    В 2019 году Посольством Казахстана в Литве совместно со Всемирной федерацией тогызкумалак было представлено первое методическое пособие по казахской национальной игре тогызкумалак на литовском языке, отпечатанное издательством «ŽARA». В Литве знакомство с казахской национальной игрой состоялось в 2018 году, а уже в 2019-м латышские игроки приняли участие в чемпионате мира по тогызкумалак в Стамбуле.

    В 2019 году воинской части Вооруженных сил Казахстана в Алматы было присвоено имя полковника Бориса Керимбаева - легендарного «Кара майора». Таким образом было увековечено имя казахского офицера, который является примером исполнения воинского долга, доблести и чести для военнослужащих разных поколений.

    Прозвище «Кара майор» командир получил от своего личного состава и именно так остался в памяти военнослужащих.

    В 2020 году Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) стал подписантом Расширенного многостороннего меморандума Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) о взаимопонимании в отношении консультаций и сотрудничества и обмена информацией (EMMoU).

    МФЦА стал первым регулятором в регионе Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, который стал подписантом EMMoU. AFSA намерен продолжить дальнейшую работу по применению передовых мировых практик, способствовать более широкому международному сотрудничеству и поддержке органов регулирования ценных бумаг.
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