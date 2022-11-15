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    23 ноября будет озвучено заключение по расследованию трагедии на шахте имени Ленина

    15 Ноября 2022, 11:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин назвал дату окончания расследования трагедии на «Арселор Миттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предварительно будем давать заключение 23-го числа. Мы соберем представителей СМИ и озвучим результаты проведения расследования. Комиссия продолжает свою работу», - сказал Юрий Ильин в кулуарах Правительства.

    Как сообщалось ранее, ночью 3 ноября на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария.

    В результате погибли пять человек.

    Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Карагандинская область Происшествия МЧС
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