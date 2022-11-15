23 ноября будет озвучено заключение по расследованию трагедии на шахте имени Ленина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин назвал дату окончания расследования трагедии на «Арселор Миттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предварительно будем давать заключение 23-го числа. Мы соберем представителей СМИ и озвучим результаты проведения расследования. Комиссия продолжает свою работу», - сказал Юрий Ильин в кулуарах Правительства.

Как сообщалось ранее, ночью 3 ноября на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария.

В результате погибли пять человек.

Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».



