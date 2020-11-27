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    23 млн тенге штрафа заплатит экс-директор филиала нацпарка в СКО

    27 Ноября 2020, 15:45

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили директора Арыкбалыкского филиала Республиканского государственного учреждения «Государственный национальный природный парк «Кокшетау» Леонида Ларионова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Л. Ларионова подозревали в неоднократном получении взяток, превышении должностных полномочий, незаконной охоте и даче взятки должностному лицу. Приговором районного суда № 2 Айыртауского района бывший директор филиала нацпарка признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 23,4 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    На площадке сервисного центра «Antıkor ortalyǵy» в режиме онлайн рассмотрели представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению этого уголовного правонарушения.

    «Следствием установлено, что в июне этого года Ларионов неоднократно получал взятки от лесозаготовителей за предоставление права на заготовку древесины в определённых лесничествах филиала и получил взятку от лесничего филиала за разрешение на вывоз с территории парка сухостоя и древесины. В июле, превышая свои должностные полномочия, дал заведомо незаконное указание егерю филиала на отстрел косули. После чего тушу косули и два пакета с рыбой он передал в качестве взятки руководителю отдела Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира за общее покровительство в ходе проведения контрольной ревизии лесных обходов и весенней посадки леса на территории филиала», - проинформировал руководитель департамента по противодействию коррупции Е. Баянгазин.

    В Антикоррупционной службе предлагают рассмотреть вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственного руководителя Ларионова за слабую организацию работы по недопущению коррупционных правонарушений и отсутствие контроля за соблюдением Ларионовым антикоррупционных ограничений. И провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГУ «Национальный природный парк «Кокшетау».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Экология
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