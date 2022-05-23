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    23 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    23 Мая 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    98 лет назад (1924-2003) родился АКИШЕВ Кемал Акишевич - казахстанский археолог, один из основателей казахстанской археологической школы, совершивший находку «Золотого человека», член-корреспондент Германского археологического института (ФРГ, 1982).

    Уроженец Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

    Трудовая деятельность: руководил Жетысуской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской археологическими экспедициями (с 1954); главный научный сотрудник Института археологии имени А. Маргулана, заведующий кафедрой археологии (с 1989); заведующий кафедрой всемирной истории, археологии и этнологии Евразийского государственного университета им. Л. Гумилева (с 2000 года).

    Собрал научные сведения об исторических памятниках Сарыарки, открыл «Золотого человека» в кургане Есик (5-4 в. до н.э.), курганы «Бесшатыр» (1957-1961 гг.), памятники Отырара, имеющие всемирное значение.

    Имя Кемаля Акишева - участника Второй мировой войны, лауреата Государственной премии, премии имени Ш. Уалиханова и заслуженного деятеля науки Казахской ССР - достойно вписано в Золотую книгу почета Казахстана.

    Награжден орденами Отечественной войны I степени, «Знак Почета», «Парасат» и 14 медалями за его ратный подвиг и научные заслуги перед Отечеством.

    81 год назад (1941) родился АХМЕТОВ Адиль Курманжанович - казахстанский государственный и общественный деятель, учёный, дипломат, доктор филологических наук, профессор, академик, заслуженный деятель Казахстана.

    Родился в Алма-Атинской области. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (АПИИЯ), учитель английского языка, казахского языка средней школы (1963).

    Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана, декан факультета английского языка, проректор по учебной работе, доцент кафедры лексикологии Алма-Атинского педагогического института иностранных языков (1963-1990); специалист I категории отдела внешнеэкономических связей исполкома Алма-Атинского городского Совета народных депутатов, главный специалист аппарата главы Алма-Атинской городской администрации - постоянный представитель Алма-Атинской городской администрации в городе Тусон (штат Аризона, США) (1990-1992); ректор Алматинского педагогического института иностранных языков, переименованного в Казахский государственный университет мировых языков в 1993 году и в Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков в 1997 году (1992-1997); председатель Комитета образования Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (1997-1999); ректор Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана (02.1999-10.1999); первый вице-министр иностранных дел РК (1999-2000); посол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Ирландской Республике, Королевстве Норвегия и Королевстве Швеция по совместительству (2000-2001); основатель и первый ректор Казахстанско-Британского технического университета (2001-2004); проректор по международному сотрудничеству Казахстанско-Британского технического университета (2004-2007); депутат Сената Парламента РК, личный представитель действующего председателя ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман (2007-2013).

    Награжден орденом «Құрмет» (2009); медалями; удостоен Почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

    55 лет назад (1967) родился БАЙМУКАШЕВ Мурат Калибекович - первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

    Родился в г. Семей Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1994); Карагандинскую высшую школу КНБ (МВД) РК, юрист-правовед (1998); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр государственного управления (2015).

    Трудовая деятельность: инспектор, госавтоинспектор, старший инспектор Государственной автоинспекции управления внутренних дел Талды-Курганской и Акмолинской областей (1994-1997); инспектор, старший инспектор, начальник отделения, отдела департамента дорожной полиции МВД РК (1997-2006); заместитель начальника штаба-департамента МВД РК (2006-2007); начальник департамента кадровой работы МВД РК (2007-2009); старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан по особым поручениям (04.2009-08.2009); заместитель заведующего отделом обороны и правопорядка канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2009-2012); заместитель заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка канцелярии Премьер-Министра РК (2012-2013); заведующий отделом обороны и правопорядка канцелярии Премьер-Министра РК (2013-2019); заместитель секретаря Совета Безопасности РК (2019-2020); председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2020-2021); заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (2021-2022).

    На занимаемой должности - с мая 2022 года.

    Награжден орденами «Құрмет» (2013), «Айбын» (2020).

    50 лет назад (1972) родился НУРЖАНОВ Жаныбек Маулютбекович - заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    Родился в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, экономист-маркетолог (1997).

    Трудовая деятельность: инспектор налогового комитета по г. Усть-Каменогорску и налогового комитета по Восточно-Казахстанской области (1997-2000); сотрудник центрального аппарата Министерства государственных доходов РК (2000-2003); заместитель начальника управления Налогового комитета МФ РК (2003-2004); заместитель налогового комитета по району «Алматы» г. Астана (2004); начальник налогового комитета по г. Актобе; начальник налогового управления по г. Костанаю; заместитель начальника налогового департамента по Атырауской области; руководитель налогового управления по г. Атырау (2012-2014); заместитель руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области (2014-2019); руководитель департамента государственных доходов по Атырауской области (2019-2021); руководитель департамента государственных доходов по Павлодарской области (2021-2022).

    На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

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