23 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1924-2003) родился- казахстанский археолог, один из основателей казахстанской археологической школы, совершивший находку «Золотого человека», член-корреспондент Германского археологического института (ФРГ, 1982).

Уроженец Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (совр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: руководил Жетысуской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской археологическими экспедициями (с 1954); главный научный сотрудник Института археологии имени А. Маргулана, заведующий кафедрой археологии (с 1989); заведующий кафедрой всемирной истории, археологии и этнологии Евразийского государственного университета им. Л. Гумилева (с 2000).

Собрал научные сведения об исторических памятниках Сарыарки, открыл «Золотого человека» в кургане Есик (5-4 в. До н.э.), курганы «Бесшатыр» (1957-1961 гг.), памятники Отырара, имеющие всемирное значение.

Имя Кемаля Акишева - участника Второй мировой войны, лауреата Государственной премии, премии имени Ш. Уалиханова и заслуженного деятеля науки Казахской ССР - достойно вписано в Золотую книгу почета Казахстана.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, «Знак Почета», «Парасат» и 14 медалями за его ратный подвиг и научные заслуги перед Отечеством.

(1941) родился- доктор филологических наук, профессор, академик Российской Международной академии наук высшей школы.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (АПИИЯ), учитель английского языка, казахского языка средней школы (1963).

Трудовой деятельность: преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана, декан факультета английского языка, проректор по учебной работе, доцент кафедры лексикологии Алма-Атинского педагогического института иностранных языков (1963-1990); специалист I категории отдела внешнеэкономических связей исполкома Алма-Атинского городского Совета народных депутатов, главный специалист аппарата главы Алма-Атинской городской администрации - постоянный представитель Алма-Атинской городской администрации в городе Тусон (штат Аризона, США) (1990-1992); ректор Алматинского педагогического института иностранных языков, переименованного в Казахский государственный университет мировых языков в 1993 году и в Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков в 1997 году (1992-1997); председатель Комитета образования Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (1997-1999); ректор Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана (02.1999-10.1999); первый вице-министр иностранных дел РК (1999-2000); посол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Ирландской Республике, Королевстве Норвегия и Королевстве Швеция по совместительству (2000-2001); основатель и первый ректор Казахстанско-Британского технического университета (2001-2004); проректор по международному сотрудничеству Казахстанско-Британского технического университета (2004-2007). Депутат Сената Парламента РК, личный представитель действующего председателя ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман (2007-2013).

Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса. Награжден орденом «Құрмет» (2009); медалями; удостоен Почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

назад (1967) родился- председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1994); Карагандинскую высшую школу КНБ (МВД) РК, юрист-правовед (1998); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр государственного управления (2015).

Трудовая деятельность: служба на различных должностях младшего, среднего составов, заместитель начальника штаба-департамента МВД, советник министра внутренних дел, начальник департамента кадровой работы МВД Республики Казахстан (1994-2009); старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан по особым поручениям (на правах начальника департамента Генеральной прокуратуры) (2009); заместитель заведующего отделом обороны и правопорядка канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2009-2013); заведующий отделом обороны и правопорядка канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2013-2019); заместитель секретаря Совета Безопасности Республик Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с марта 2020 года.

назад (1977) родился- председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Родился в г. Жанатас Жамбылской области. Окончил Казахскую академия спорта и туризма Алматы (1998); Центрально-Азиатский университет Алматы (2001); школу первоначальной подготовки при УВД Жамбылской области (2018).

Трудовая деятельность: работал в ГУ «Защита прав женщин и детей от насилия при акимате Жамбылской области» (2001); сотрудник Института повышения квалификации сотрудников органов юстиции государственных и иных организаций Республики Казахстан в Алматы; ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела кредитной документации, начальник отдела залогового обеспечения, начальник отдела кредитной документации, региональный координатор департамента корпоративных продаж, директор филиала АО «АТФ Банк» в Астане; советник председателя правления АО «БанкЦентрКредит»; управляющий директор по администрированию и мониторингу АО «Аграрная кредитная корпорация» (2019-2020).

На занимаемой должности - с марта 2020 года.