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23 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

23 Марта 2020 08:00
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23 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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95 лет назад (1925-1983) родился БУКЕТОВ Евней Арстанович - казахский химик-металлург, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Казахстана, член Союза писателей СССР.

Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский горно-металлургический институт (Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева).

Е. Букетов - основатель нового направления в химии - химии и технологии халькогенов и халькогенидов. Им разработаны пиро- и гидрохимический способы извлечения селена и теллура из медеэлектролитных шламов, уточнена классификация химических аналогов в периодической системе элементов Д.И. Менделеева, обоснована возможность гидрогенизации углей металлургическими раскислителями.

Автор более 50 изобретений, 10 патентов, ряда повестей о деятелях науки и культуры. Занимался переводами произведений мировой классики.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. В 1992 году Карагандинскому государственному университету присвоено имя академика Е. Букетова.

93 года назад (1927) родился КИРАБАЕВ Серик Смаилович - учёный-литературовед, доктор филологических наук, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Казахской ССР, Лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного педагогического института имени Абая (1951).

Трудовая деятельность: после окончания института, обучаясь в аспирантуре, одновременно работал старшим редактором в Казахском издательстве художественной литературы, заведующим отделом редакции журнала «Әдебиет және искусство» (ныне «Жулдыз»), редактором журнала «Пионер», а затем заведующим отделом литературы и искусства редакции газеты «Социалистік Қазақстан».

С. Кирабаев - один из авторов учебника казахской литературы для 9-10 классов. В соавторстве с Б. Кенжебаевым С. Кирабаев написал учебное пособие «Казахская литература XX века» (1958). Награжден несколькими медалями.

48 лет назад (1972) родился ТАЖИМУРАТОВ Габит Калиевич - председатель правления Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев».

Окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации, техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей (1997); Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, правоведение (2000); Международную бизнес-школу «IBS Astana» и «EU», магистр делового администрирования (2018), диплом Европейского университета.

Трудовая деятельность: рабочий РЭУ-5 г. Москва (1993-1994); рабочий 1-го разряда СУ № 19 ГМП Мосинжстрой (1994-1995); ведущий эксперт отдела сертификации эксплуатантов ВС государственного авиационного регистра МТиК РК, г. Алматы (1998-1999); главный эксперт-аудитор, начальник отдела по техническому аудиту эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта и авиации общего назначения ЗАО «Казавиасертификация», г. Алматы (1999-2001); главный специалист отдела правового обеспечения деятельности системы органов юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК (2001-2002); начальник отдела регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2002-2003); начальник управления регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2003-2008); начальник управления развития гражданской авиации департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК (2008-2010); заведующий сектором транспортного обеспечения отдела официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента Республики Казахстан (2010-2014); заместитель генерального директора ТОО «Airport Management Group» (управляющая компания по аэропортам РК) (2014-2015); заместитель председателя правления, управляющий директор по операционной деятельности, управляющий директор по взаимодействию с госорганами АО «Международный аэропорт Астана» (2015-2019); заместитель председателя правления Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» по инфраструктурному обеспечению (2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл»; нагрудным знаком «Құрметті авиатор» (2015).

47 лет назад (1973) родился САДЫР Ербол Абилхайырулы - первый заместитель акима г. Шымкент.

Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1994).

Трудовая деятельность: заместитель главного врача по экономике Сузакской районной больницы (1994-1995); главный специалист, заведующий отделами экономики, экономики и поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки предпринимательства и развития Сузакского района (1995-2002); заместитель начальника управления по поддержке предпринимательства Южно-Казахстанской области (2002-2005); начальник отдела инвестиционной политики Южно-Казахстанской области (2005-2009); начальник управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области (2009-2013); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2013-2018); заместитель акима Туркестанской области (2017-2019); заместитель акима г. Шымкент (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.


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Ключевые слова: Дата, История домбры,
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