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23 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Всемирный день метеорологии
Учрежден ООН, отмечается с 1961 года в честь основания в 1950 году Всемирной метеорологической организации (ВМО). Эта организация является компетентным органом ООН по вопросам состояния атмосферы и гидросферы Земли, а также по вопросам состояния климата. На сегодняшний день в состав ВМО входят 189 государств-членов и территорий.
СОБЫТИЯ
В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Венгерской Республикой.
Венгрия стала одним из первых государств, признавших независимость Казахстана, а в 1993 году именно в Будапеште было открыто наше первое дипломатическое представительство в Центральной и Восточной Европе.
В 1995 году в связи с установлением дипломатических отношений Республики Казахстан с Литовской Республикой было открыто Посольство Республики Казахстан в Литовской Республике.
В 1997 году Президент РК Н. А. Назарбаев посетил мадридскую мэрию, осмотрел достопримечательности дворца XVII века, в Хрустальном зале которого алькальд (мэр) Мадрида Альваро де Мансано представил высокого гостя членам городского совета. Затем в зале заседаний Дворца в торжественной обстановке состоялась церемония вручения Президенту Н. А. Назарбаеву символического золотого ключа от Мадрида.
Принимая «Золотой ключ Мадрида», символизирующий открытость и готовность Испании к сотрудничеству с лидером Казахстана, Президент Н. А. Назарбаев сказал: «С чувством глубокой признательности я принимаю ключ Мадрида. Я искренне тронут оказанными мне почестями и полностью отношу их на счет народов Испании и Казахстана, которые с открытым сердцем налаживают дружеские отношения».
В 2010 году средней школе № 229 г. Москвы присвоено имя Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Этот выбор обусловлен тем, что школа, одна из старейших в городе, находится у станции Крюково, в центре сегодняшнего Зеленограда, на месте кровопролитных боев за оборону г. Москвы и бессмертного подвига бойцов 316-й дивизии под командованием И. В. Панфилова. При содействии казахстанской стороны проводится работа по оснащению школы современным учебно-техническим оборудованием.
2016 году Международный координационный совет программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) включил 20 новых объектов во Всемирную сеть биосферных заповедников. Среди них - «Барсакельмес», общая площадь заповедной территории которого составляет 105 879 га, а буферной зоны - 54 га. Расположен в Аральском районе Кызылординской области в 300 км на юго-запад от г. Аральска и в 210 км на запад от г. Казалинска.
В 2016 году на Всемирном конгрессе биосферных резерватов, прошедшем в перуанском городе Лиме, был представлен проект российско-казахстанского трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай».
Этот резерват, который создается на землях Катунского заповедника в России и Катон-Карагайского национального парка в Казахстане, может стать первой особо охраняемой территорией такого высокого статуса в Азии.
В 2017 году Глава государства Нурсултан Назарбаев провёл встречу с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом. В ходе переговоров в узком кругу были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в ключевых сферах двустороннего взаимодействия. Переговоры в расширенном составе были посвящены обмену мнениями по актуальным вопросам текущей повестки дня, а также обсуждению стратегических направлений развития двустороннего сотрудничества.
По итогам встречи президентов Казахстана и Узбекистана были подписаны 13 межправительственных и межведомственных документов.
В 2017 году в День журналистов-друзей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине между МИА «Казинформ» и Секретариатом ШОС был подписан контракт о сотрудничестве.
Документ подписали заместитель генерального директора МИА «Казинформ» Жасулан Тойболдин и заместитель генерального секретаря ШОС Ван Кайвэнь. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае Садык Акижанов был избран вице-президентом пресс-клуба Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В 2019 году Указом Главы государства № 6 от 23 марта город Астана, столица Республики Казахстан, была переименована в город Нур-Султан.
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