23 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

81 год назад (1941) родился ОБАЕВ Есмухан Несипбаевич - театральный и государственный деятель, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, народный артист Казахской ССР.

Родился в Алматинской области. Окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию, режиссер-постановщик (1965).

Трудовая деятельность: режиссер Казахского государственного академического театра драмы (1964-1966); режиссер-стажер Московского художественного академического театра (1966-1968); режиссер Казахского государственного театра для детей и юношества (1968-1971); главный режиссер Семипалатинского областного музыкально-драматического театра (1971-1991); ректор Алматинского театрально-художественного института (1991-1994); первый заместитель, заместитель министра культуры РК (1994-1997); заместитель директора департамента культуры Министерства образования и культуры РК (1997); заместитель председателя Комитета культуры Министерства образования, культуры и здравоохранения, МКИОС РК (1997-2001); директор РГКП «Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова», художественный руководитель (2001-2013); советник директора Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова» (с 2013 года).

Награжден орденами «Парасат» (2006), «Барыс» II степени, орденом, за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность (2014); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «20 жыл Астана» (2018). Обладатель независимой общенациональной премии «Клуба меценатов Казахстана» - «Платиновый Тарлан» (2004), лауреат Национальной премии «Алтын адам» (2011).

71 год назад (1951) родился КОМРАТОВ Ратмир Алимханович - представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, контр-адмирал.

Родился в г. Джамбуле. Окончил Севастопольское высшее военно-морское училище, факультет эксплуатации ядерных энергетических установок (1973); Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова (1990).

Трудовая деятельность, воинская служба: командир турбинной группы, командир дистанционного управления, командир дивизиона движения атомной подводной лодки 2-й Камчатской флотилии атомных подводных лодок (1973-1982); военный представитель Министерства обороны СССР на машиностроительном заводе «Зенит», г. Уральск (1982-1988); начальник военного представительства на заводе «Зенит» (1990-1992); заместитель начальника, начальник управления оборонной промышленности Министерства обороны Республики Казахстан (1992-1993); командир военно-морской базы (1993-1996); заместитель командующего Военно-морскими силами Республики Казахстан (1996-1997); командующий Военно-морскими силами Республики Казахстан (1997-1998); командующий силами береговой охраны сил охраны государственной границы Вооруженных сил Республики Казахстан (1998-1999); исполняющий обязанности начальника главного управления строительства и размещения военных объектов Министерства обороны Республики Казахстан (1999); генерал-инспектор главной военной инспекции Министерства обороны Республики Казахстан (1999-2001); заместитель акима Мангистауской области (03.2001-11.2001); советник акима Мангистауской области (2001-2002); командующий войсками Западного военного округа Вооруженных сил Республики Казахстан (2002-2003); командующий войсками регионального командования «Запад» Вооруженных сил Республики Казахстан (2003-2008); (2008-2009); (2009-); управляющий директор АО «Национальная компания «Kazakhstan Engineering» (2010); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Kazakhstan Engineering» (2010-2011); генеральный директор ТОО «Судоремонтный завод Мангистауской области» (2011-2015); управляющий директор АО «НК «Kazakhstan Engineering» (с 2015 года).

Награжден орденом «Даңқ» 2-й ст. (2007); медалями.

55 лет назад (1967) родился САБИДОЛДАНОВ Мухтар Солтанбекович - начальник регионального управления «Солтүстік» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в г. Зайсане Восточно-Казахстанской области. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе (1991); Национальный университет обороны Республики Казахстан (2005).

Офицерскую службу проходил на должностях командира взвода, заместителя начальника по материально-техническому снабжению, начальника автомобильной и бронетанковой службы, заместителя начальника отряда, заместителя начальника управления, заместителя начальника Регионального управления, заместителя директора Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с мая 2018 года.

45 лет назад (1977) родился МЕНДИБАЕВ Абзал Мендибаевич - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Мангистауской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, горный-инженер; Университет «Кайнар», экономист-международник.

Трудовая деятельность: оператор по добыче нефти и газа четвертого разряда нефтепромысла № 8 АО «Узеньмунайгаз» НГДУ № 1 (1996-1997); мастер по добыче нефти и газа АО «Узеньмунайгаз» НГДУ № 1 (1997-1998); заместитель начальника нефтепромысла № 8 АО «Узеньмунайгаз» НГДУ № 1 (1999-2000); ведущий инженер-технолог опытно-экспериментального производственного управления (ОЭПУ) АО «Узеньмунайгаз» НГДУ № 1 (2000-2001); начальник цеха добычи нефти и газа, поддержания пластового давления АО «Узеньмунайгаз» НГДУ № 1 (2000-2001); ведущий инженер департамента добычи нефти и газа ОАО «Озенмунайгаз» (2001-2004); заместитель директора департамента добычи нефти и газа ОАО «Озенмунайгаз» (2004-2005); главный менеджер департамента инновационных технологий АО «РД «КазМунайГаз» (2005-2006); начальник отдела производства департамента нефти и газа АО «РД «КазМунайГаз» (2006-2008); заместитель директора департамента управления производством АО «РД «КазМунайГаз» (2008-2009); заместитель директора производственно-технического департамента ТОО «КазГерМунай» (2009-2010); директор производственного департамента АО «Мангистаумунайгаз» (2010); первый заместитель директора филиала «Озенмунайгаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (2011); директор филиала «Озенмунайгаз» (2011-2012); генеральный директор АО «Озенмунайгаз» (2012-2013); директор филиала «Шағырлы-Шөмішті» ТОО «КазАзот» (2013-2020); председатель правления АО «СПК «Caspiy» (2020-2021); первый заместитель акима Мангистауской области (2021-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден юбилейными медалями «20 лет ТОО «СП «Казгермунай» (2013), «50 лет АО «Озенмунайгаз» (2014); нагрудными знаками «40 лет освоения нефтяного месторождения Озен» (2004), «50 лет нефти Мангистау» (2011), «20 лет внутренним войскам МВД РК» (2012).