23 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День полиции в Казахстане

23 июня 1992 года Верховный совет Республики Казахстан принял Закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» - это был первый правовой акт, определивший задачи и функции казахстанской полиции. 5 июня 2007 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим Указом утвердил 23 июня Днем полиции.

День государственного служащего в Казахстане

В 2013 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес изменения в Указ «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан», в связи с чем в календаре профессиональных праздников появился День государственного служащего.

Также в этот день принимают поздравления госслужащие Азербайджана, Кыргызстана и Украины.

Международный Олимпийский день

Инициатором учреждения праздника стал Международный олимпийский комитет в 1948 году во время своей 42-й сессии в Санкт-Морице (Швейцария).

Такая дата была выбрана неслучайно, так как 23 июня считается днем зарождения современного Олимпийского движения. В этот день в 1894 году на конгрессе в Сорбонне поддержали инициативу Пьера де Кубертена по возрождению Олимпийских игр и был учрежден Международный олимпийский комитет.

День государственной службы ООН

В марте 2003 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 57/277, провозгласившую 23 июня Днем государственной службы Организации Объединенных Наций. С тех пор он отмечается каждый год.

ООН призвала государства-члены организовывать в этот день специальные мероприятия, освещающие значение и вклад государственной службы в процесс развития общества, проводить награждение государственных служащих, а также ориентировать жизненные интересы молодежи в направлении принятия решений о карьере государственного служащего.

СОБЫТИЯ

В 1993 году Постановлением Президента РК Нурсултана Назарбаева Алматинский педагогический институт иностранных языков преобразован в Казахский государственный университет мировых языков (ныне - Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана).

В 1995 году «Казпочта» выпустила серию почтовых марок на тему «Живопись Казахстана» с изображением коллекций картин художественной галереи им. А. Кастеева. На марках изображены работы художников С. Мамбеева, Ж. Шарденова, Г. Исмаиловой и К. Тельжанова.

В 2010 году в Аммане - в столице Иорданского Хашимитского Королевства - одному из проспектов присвоили имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Весьма символично, что проспект, который отныне носит имя Нурсултана Назарбаева, соединяет западную и восточную часть Аммана.

В 2010 году впервые была переведена и издана на таджикском языке под названием «Панднома» книга Абая «Слова назидания». Организация перевода и издания книги - это совместный проект Посольства РК, Союза журналистов Таджикистана и Общества дружбы «Таджикистан-Казахстан»

В 2013 году в городе Олбани, столице штата Нью-Йорк, состоялось празднование Дня тюркских народов. Посетителям была представлена информация о развитии Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Казахстанская экспозиция вызвала наибольший интерес. Вниманию гостей были представлены книги и буклеты о Казахстане, включая переведенную на английский язык книгу Президента РК Н. Назарбаева «Казахстанский путь», календари и открытки, предметы казахского традиционного быта и утварь, а также традиционная казахская выпечка.

В 2015 году в Алматы прошло торжественное открытие первого в Казахстане Центра для детей с аутизмом. В Центре работает междисциплинарная команда из 40 специалистов, психологов, педагогов, которые прошли обучение с ведущими экспертами Казахстана, а также по передовым технологиям зарубежных стран в вопросах аутизма. Работа специалистов основывается на методе использования прикладного анализа поведения, благодаря которому дети быстрее адаптируются в социальной среде.

В 2015 году на сходе жителей села Калинино Астраханьской области (РФ) принято решение о присвоении местной школе имени президента Казахстанско-Американского свободного университета международного партнерства, академика Ережепа Мамбетказиева.

Е. Мамбетказиев - крупный ученый и общественный деятель, известный в стране и за рубежом организатор образования и науки, доктор химических наук, профессор. Он - первый министр образования независимого Казахстана, депутат Верховного совета РК XII созыва.

В 2016 году в Мехико состоялась официальная инаугурация посольства Республики Казахстан в Мексиканских Соединённых Штатах, ставшей одной из первых инаугураций посольств за последние 10 лет в стране аккредитации, в котором приняли участие представители казахстанской диаспоры, руководство внешнеполитического ведомства, представители государственных органов, парламента, дипломатический корпус, руководство Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, представители бизнеса, а также друзья посольства.

В 2018 году в Петропавловске за счет частных средств был открыт памятник великому казахскому поэту Магжану Жумабаеву.

Автором памятника является известный казахстанский скульптор Едиге Рахмадиев. Монументальная композиция с памятником представляет собой бронзовую скульптуру сидящего в кресле Магжана Жумабаева на высоком постаменте, установленном на круглом стилобате со ступенями подъема на площадку с трех сторон. Фигура памятника изготовлена из бронзы, высота ее 270 см, постамент - из гранита, высота 200 см.