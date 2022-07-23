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    23 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    23 Июля 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    53 года назад (1969) родился МАЛЫБАЕВ Бакитжан Асембекович - первый заместитель начальника департамента полиции города Нур-Султана.

    Родился в Джамбулской области. Окончил Алматинский юридический институт Министерства внутренних дел Республики Казахстан, юрист (1999).

    Трудовая деятельность: служба в Вооруженных силах (1987-1989); инспектор, старший инспектор дорожной милиции отдельного батальона дорожной милиции ГАИ УВД г. Алматы (1990-1996); командир взвода отдельного батальона дорожной полиции УДП ГУВД г. Алматы (1996-2002); заместитель командира по службе отдельного специализированного батальона дорожной полиции УДП ДВД г. Алматы (2002-2005); командир отдельного батальона дорожной полиции УДП ДВД г. Алматы (2005-2007); заместитель начальника управления дорожной полиции ДВД г. Алматы (2007-2008); заместитель начальника управления дорожной полиции ДВД г. Астаны (2008-2013); начальник управления дорожной полиции ДВД г. Астаны (04.2013-10.2013); начальник управления административной полиции ДВД г. Астаны (2013-2016); начальник местной полицейской службы ДВД г. Астаны (2016-2018); заместитель начальника департамента полиции г. Нур-Султана (2018-2019).

    На занимаемой должности - с мая 2019 года.

    50 лет назад (1972) родился МАТАЕВ Талгат Мустафаевич - председатель правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».

    Родился в г. Кызылорде. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1994); Кызылординский государственный университет (1999); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2002); Школу менеджмента Йельского университета (2006).

    Трудовая деятельность: грузчик склада Кзыл-Ординского хозресторана № 1 (1989); специалист Налоговой инспекции по г. Кзыл-Орде (1994-1996); налоговый инспектор, старший налоговый инспектор, заместитель начальника, начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя Налогового комитета по Кызылординской области (1996-2004); начальник Кызылординского областного управления по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (с 01.2006 - управление по тарифам) (с 2005 года); директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области (2006); советник акима Кызылординской области (2006-2007); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области (2007); директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области (2007-2008); заместитель директора представительства АО «НК «СПК «Оңтүстік» в Кызылординской области (2008-2010); директор филиала АО «Финансовая компания «Оңтүстік» по Кызылординской области (2010-2012); занимался вопросами межгосударственного взаимодействия в сфере ГЧП, работая в Евразийской экономической комиссии в г. Москве (2012-2017); заместитель председателя правления АО «КЦГЧП» (2017-2019).

    На занимаемой должности - с мая 2019 года.

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