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      История Казахстана

    23 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    23 Июля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день китов и дельфинов

    Этот день, направленный на защиту не только китов, но и всех морских млекопитающих в целом, появился в 1986 году, когда по решению Международной китобойной комиссии был введен запрет на китовый промысел. Этот запрет положил конец более чем 200-летней истории истребления китов.

    СОБЫТИЯ

    В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Грузия (нынешнее официальное название - Грузия).

    Грузия - государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря. Территория - 69 700 км². Столица - г. Тбилиси. Государственный язык - грузинский. Денежная единица - лари. Глава государства и исполнительной власти - президент, избираемый на 5 лет всеобщим прямым тайным голосованием (с правом одного переизбрания).

    В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Колумбия.

    Республика Колумбия - государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица - г. Богота. Территория - 1 141 748 км². Официальный язык - испанский (языки и диалекты этнических групп также могут быть официальными на соответствующей территории). Денежная единица - колумбийское песо. Глава государства - президент, избираемый на 4 года (с правом одного переизбрания).

    В 1999 году был принят Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации», регулирующий общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливающий государственные гарантии и их свободы в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

    В 2004 году в Казахстане был создан Банк качества нефти. База данных углеводородного сырья компаний, ведущих добычу в Казахстане, позволяет идентифицировать партии нефти на различных этапах ее транспортировки, перевалки, хранения.

    В 2010 году в ходе визита в Астану и Алматы Комиссия по финансам Сената Франции через своего председателя Жана Артюи объявила о предоставлении финансовой гуманитарной помощи в интересах семей, пострадавших в результате смыва плотины в селе Кызылагаш.

    Посольство Франции объявило о перечислении суммы в 30 тысяч евро (5,7 млн тенге) на счет «Фонда Жансугуров». Данная сумма использована для снабжения сжиженным газом 560 домов в селе Кызылагаш, а также покупку газовых плит.

    В 2019 году на космодром Байконур для предполетной подготовки был доставлен антропоморфный робот Skybot F-850. Человекоподобный робот Skybot F-850 создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Всего на орбите он пробыл 1,5 недели, затем вернулся на Землю.

    В 2019 году АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (АКК МЦРИАП) РК и Международная организация спутниковой связи Intelsat Global Sales & Marketing Ltd (Intelsat GS&M) подписали соглашение о сотрудничестве.

    Также во время встречи представителей АО «РЦКС» и Intelsat GS&M был обсужден вопрос создания в перспективе совместного спутника связи, а также новых возможностей использования казахстанского телепорта на базе Центра космической связи «Коктерек» в Алматинской области.

    В 2021 году казахстанский актер Еркебулан Дайыров стал лучшим азиатским актером на кинофестивале World Film festival в Каннах. Награду он получил за роль в фильме «Подсолнух» режиссера Эли Гильман.

    В 2021 году братья Артем и Александр Кулик из Костаная покорили одну из самых высоких горных вершин мира - Эльбрус.

    Как таковой усиленной подготовки к восхождению у Артема и Александра не было, так как и без этого они были в хорошей физической форме. Даёт о себе знать почти вся проведённая в спорте сознательная жизнь. Братья Кулик - мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

    В 2021 году в Кокшетау состоялось открытие крупнейшего в СНГ и единственного по обслуживанию полной линейки сельскохозяйственной техники марки «John Deer» в северном регионе сервисного центра.

    Новый сервисный центр, оборудованный по последнему слову техники, будет отвечать современным запросам и тенденциям сельскохозяйственной отрасли: обеспечит наличие и бесперебойную поставку запасных частей по Казахстану, расширит возможности капитального ремонта и восстановления техники с наработкой, позволит обучать фермеров и молодых специалистов новейшим технологиям в сельском хозяйстве.

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