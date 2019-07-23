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23 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Всемирный день китов и дельфинов
Этот день, направленный на защиту не только китов, но и всех морских млекопитающих в целом, появился в 1986 году, когда по решению Международной китобойной комиссии был введен запрет на китовый промысел. Этот запрет положил конец более чем 200-летней истории истребления китов.
СОБЫТИЯ
В 1992 году установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Грузия (нынешнее официальное название - Грузия).
В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Колумбия, который открыл новую страницу в истории двустороннего сотрудничества.
Казахстан и Колумбия разделяют позиции по ряду важных международных вопросов, совместно стремятся к миру, безопасности, стабильности и процветанию, поддерживая тесные связи в рамках Организации Объединенных Наций и других многосторонних структур.
В 1999 году принят Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации», регулирующий общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливающий государственные гарантии и их свободы в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.
В 2004 году в Казахстане был создан Банк качества нефти. База данных углеводородного сырья компаний, ведущих добычу в Казахстане, позволяет идентифицировать партии нефти на различных этапах ее транспортировки, перевалки, хранения.
В 2010 году ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» присвоено имя ветерана энергетики Казахстана и СНГ Булата Нуржанова, внесшего неоценимый вклад в создание мощного экибастузского топливно-энергетического комплекса.
В 2010 году в ходе визита в Астану и Алматы Комиссия по финансам Сената Франции через своего председателя Жана Артюи объявила о предоставлении финансовой гуманитарной помощи в интересах семей, пострадавших в результате смыва плотины в селе Кызылагаш.
Посольство Франции объявило о перечислении суммы в 30 тысяч евро (5,7 млн тенге) на счет «Фонда Жансугуров». Данная сумма использована для снабжения сжиженным газом 560 домов в селе Кызылагаш, а также покупку газовых плит.
В 2011 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электронных денег», направленный на создание правовой основы для выпуска и использования на территории Казахстана электронных денег.
В 2013 году в Париже между круглосуточным информационным каналом Euronews и АО «Агентство «Хабар» было подписано соглашение о вступлении Агентства «Хабар» в объединение Euronews Network.
Вступление Агентства «Хабар» в Euronews Network предоставляет возможность казахстанскому медийному агентству использовать новостной контент Euronews на каналах и веб-сайтах телеканалов агентства и получать высококачественные материалы (новостные сюжеты, видеожурналы) на общественно-политические, экономические, научные, культурные и спортивные темы, подготовленные профессиональной командой сотрудников Euronews по всему миру.
В 2018 году казахстанский таэквондист Руслан Жапаров, ставший бронзовым призером международного открытого турнира класса G-2 «Korea Open 2018», посвятил медаль турнира Денису Тену.
Турнир проходил в городе Джеджу в Южной Корее. В весовой категории свыше 87 кг Руслан Жапаров одержал две победы в своей «сетке» над корейскими таэквондистами. В полуфинале спортсмену не удалось одержать верх еще над одним представителем хозяев турнира. Таким образом, он удостоился бронзовой медали престижного международного турнира.
- 22 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
- 22 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
- 21 июля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «Дни рождения»
- 21 июля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ»
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- 20 июля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ»
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