23 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день китов и дельфинов

Этот день, направленный на защиту не только китов, но и всех морских млекопитающих в целом, появился в 1986 году, когда по решению Международной китобойной комиссии был введен запрет на китовый промысел. Этот запрет положил конец более чем 200-летней истории истребления китов.

СОБЫТИЯ

В 1992 году установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Грузия (нынешнее официальное название - Грузия).

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Колумбия, который открыл новую страницу в истории двустороннего сотрудничества.

Казахстан и Колумбия разделяют позиции по ряду важных международных вопросов, совместно стремятся к миру, безопасности, стабильности и процветанию, поддерживая тесные связи в рамках Организации Объединенных Наций и других многосторонних структур.

В 1999 году принят Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации», регулирующий общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливающий государственные гарантии и их свободы в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

В 2004 году в Казахстане был создан Банк качества нефти. База данных углеводородного сырья компаний, ведущих добычу в Казахстане, позволяет идентифицировать партии нефти на различных этапах ее транспортировки, перевалки, хранения.

В 2010 году ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» присвоено имя ветерана энергетики Казахстана и СНГ Булата Нуржанова, внесшего неоценимый вклад в создание мощного экибастузского топливно-энергетического комплекса.

В 2010 году в ходе визита в Астану и Алматы Комиссия по финансам Сената Франции через своего председателя Жана Артюи объявила о предоставлении финансовой гуманитарной помощи в интересах семей, пострадавших в результате смыва плотины в селе Кызылагаш.

Посольство Франции объявило о перечислении суммы в 30 тысяч евро (5,7 млн тенге) на счет «Фонда Жансугуров». Данная сумма использована для снабжения сжиженным газом 560 домов в селе Кызылагаш, а также покупку газовых плит.

В 2011 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электронных денег», направленный на создание правовой основы для выпуска и использования на территории Казахстана электронных денег.

В 2013 году в Париже между круглосуточным информационным каналом Euronews и АО «Агентство «Хабар» было подписано соглашение о вступлении Агентства «Хабар» в объединение Euronews Network.

Вступление Агентства «Хабар» в Euronews Network предоставляет возможность казахстанскому медийному агентству использовать новостной контент Euronews на каналах и веб-сайтах телеканалов агентства и получать высококачественные материалы (новостные сюжеты, видеожурналы) на общественно-политические, экономические, научные, культурные и спортивные темы, подготовленные профессиональной командой сотрудников Euronews по всему миру.

В 2018 году казахстанский таэквондист Руслан Жапаров, ставший бронзовым призером международного открытого турнира класса G-2 «Korea Open 2018», посвятил медаль турнира Денису Тену.

Турнир проходил в городе Джеджу в Южной Корее. В весовой категории свыше 87 кг Руслан Жапаров одержал две победы в своей «сетке» над корейскими таэквондистами. В полуфинале спортсмену не удалось одержать верх еще над одним представителем хозяев турнира. Таким образом, он удостоился бронзовой медали престижного международного турнира.