23 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1921-1996) родилсяизвестный военный и общественный деятель, участник Великой Отечественной Войны, один из первых казахских генералов.

Родился в 1921 году в селе Уюк Туркестанского района Южно-Казахстанской области. Окончил Ленинградское военное училище пограничных войск (1946), Военный институт КГБ СССР (1954).

Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах, был командиром артиллерийского орудия. Участвовал в боях под Сталинградом, освобождал Юг Украины и Донбас; в 1946-1950 годах служил в погранотряде в городе Термез в Узбекской ССР; старший офицер, заместитель начальника штаба погранотряда в Киргизской ССР (1954-1960); начальник штаба Бахтинского погранотряда в Семипалатинской области (с 1960 года); начальник Зайсанского погранотряда (50-й пограничный отряд КГБ СССР) (1962-1968); заместитель начальника штаба Краснознаменного Восточного пограничного округа КГБ СССР (1968-1971); возглавлял Центральный комитет ДОСААФ Казахской ССР (1971-1987); председатель Алматинской секции Советского комитета ветеранов войны (1981-1996); депутат Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва (1990-1993).

Автор книг «Залог успеха» (1980), «Воспитываем пламенных патриотов» (1984).

Умер 6 июля 1996 года. Именем генерала Байтасова были названы улицы в Алматы и Туркестане, военно-техническая школа МО РК. На доме по ул. Курмангазы в Алматы установлена мемориальная доска.

назад (1930-2019) родился- видный ученый, публицист, писатель и профессор, заслуженный деятель Казахстана.

Родился Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: после университета начал работать в качестве литературного сотрудника в редакции республиканской детской газеты «Қазақстан пионері», затем был назначен редактором этого печатного издания; работал на радио, в республиканских детских молодежных изданиях.

Один из опытнейших педагогов Казахского национального университета имени Аль-Фараби за свою творческую жизнь написал около восьмисот публицистических статей, очерков, учебных и методических пособий по таким дисциплинам, как «История казахской журналистики», «Очерк как жанр журналистики», «Оформление печатных изданий» и многие другие.

Абильфаиз Идрисов известен также как автор знаменитого романа «Таншолпан». Произведение в свое время было тепло принято казахской аудиторией. Эта подлинная история счастливой и горячей любви имеет огромное воспитательное значение для молодежи.

назад (1960) родился- почетный сотрудник Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Родился в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт (1983); Высшие курсы КГБ СССР, г. Минск (1987).

Трудовая деятельность: служба на исполнительских и руководящих должностях подразделений КНБ Республики Казахстан (1986-1999); служба в подразделениях Службы охраны Президента Республики Казахстан (1999-2001); служба на руководящих должностях подразделений КНБ Республики Казахстан (2001-2013); начальник департамента КНБ Республики Казахстан по г. Алматы (2013-2016); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2016-2021).

Награжден орденами «Даңқ», «Айбын» 2 ст.; медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

назад (1960) родился- начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в Таджикской ССР. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист.

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры г. Жанатас Жамбылской области (1985-1986); старший следователь прокуратуры г. Жанатас Жамбылской области (1986-1991); старший следователь прокуратуры Луговского района Жамбылской области (1991-1992); старший помощник прокурора г. Жанатас (1992-1993); старший помощник прокурора Жамбылской транспортной прокуратуры (1993-1995); прокурор отдела общего надзора прокуратуры г. Алматы (01.1996-02.1996); исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры г. Алматы (02.1996-03.1996); старший прокурор отдела общего надзора прокуратуры г. Алматы (06.1996-07.1996); начальник отдела за соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокуратуры г. Алматы (1996-1997); заместитель начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры г. Алматы (04.1997-06.1997); заместитель генерального директора по правовым вопросам, экономической безопасности СЭЗ «Маймак» Кыргызской Республики, заместитель акима Таласской области (1997-1998); старший прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере департамента Генеральной прокуратуры РК (02.1998-11.1998); начальник отдела по надзору за применением законов в социальной сфере департамента по надзору за применением законов в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры РК (1998-2000); заместитель начальника департамента - начальник отдела по надзору за применением законодательства в социальной сфере Генеральной прокуратуры РК (2000-2001); заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры РК (02.2001-10.2001); первый заместитель прокурора Атырауской области (2001-2002); заместитель прокурора г. Астана (2002-2005); заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры РК (2005-2009); заместитель начальника департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2009-2010); заместитель начальника департамента по надзору за законностью уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК (2010-2011); заместитель начальника департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2011-2012); прокурор Кызылординской области (2012-2016); прокурор Западно-Казахстанской области (2016-2018).

На занимаемой должности - с декабря 2018 года.

Награжден орденом «Айбын» ІІ ст.; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, «Астананың 10 жылдығына»; Почетными грамотами Генерального прокурора, министра юстиции, НДП «Нур Отан».

назад (1964) родился- первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР (1989); Академию МВД Республики Казахстан, юрист (2001).

Трудовая деятельность: милиционер изолятора временного содержания отдела внутренних дел Каскеленского района управления внутренних дел Алматинской области (1984-1985); слушатель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел ССР (1985-1989); следователь Илийского, Каскеленского районов управления внутренних дел Алматинской области (1989-1996); старший следователь, начальник отдела управления государственного следственного комитета по Алматинской области (1996-1997); начальник отдела по расследованию тяжких преступлений следственной службы управления внутренних дел Алматинской области; начальник отдела следственной службы управления внутренних дел Алматинской области (07.1997-11.1997); заместитель начальника следственной службы Восточного управления внутренних дел на транспорте (1997-2001); заместитель начальника следственного управления, начальник управления дознания, начальник следственного управления городского управления внутренних дел г. Алматы (2001-2004); заместитель начальника департамента внутренних дел г. Алматы (2004-2007); заместитель начальника департамента (по вопросам следствия) по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Алматы (2007-2009); заместитель начальника департамента внутренних дел Жамбылской области (2009-2012); председатель следственного комитета Министерства внутренних дел РК (2012-2014); начальник департамента внутренних дел Павлодарской области (2014-2017); начальник департамента полиции г. Астана (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден медалью «За безупречную службу» 3-й ст.; нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД».

назад (1966) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родилась в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Талдыкорганский юридический техникум; Казахский государственный университет им. аль-Фараби; Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата.

Трудовая деятельность: заведующая канцелярией отдела юстиции Чимкентского областного исполнительного комитета (1985-1988); делопроизводитель архитектурно-проектного кооператива «Шахар» г. Алматы (1993-1994); советник, главный советник, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции РК (1994-1998); заместитель начальника управления юстиции Кызылординской области (1999-2002); начальник департамента юстиции Мангистауской области (2002-2004); директор департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК (2004-2009); начальник департамента юстиции Кызылординской области (2009-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена орденом «Құрмет»; юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»; нагрудным знаком «Әділет органдары жүйесінің құрметті қызметкері».

назад (1968) родился- заместитель министра обороны Республики Казахстан.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище (1989); Военный артиллерийский университет Вооруженных Сил Российской Федерации (2003); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2011).

Трудовая деятельность: проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК; командир взвода, командир батареи, командир дивизиона (с 1989 года); проходил войсковую практику в артиллерийской школе Бундесвера ФРГ (1994-1995); начальник штаба - заместитель командира артиллерийского полка армейского корпуса (1996-1997); командир артиллерийского полка мотострелковой дивизии (с 1997 года); заместитель командира дивизии (по огневому поражению) - начальник отделения ракетных войск и артиллерии управления механизированной дивизии (2003-2004); заместитель командующего войсками регионального командования по огневому поражению - начальник ракетных войск и артиллерии рода войск управления командующего войсками регионального командования «Восток» (с 2004 года); заместитель начальника кафедры оперативного искусства факультета военного и государственного управления Национального университета обороны (2011-2012); заместитель начальника департамента - начальник управления департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2012-2013); начальник департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2013-2017); первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (2017-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награжден орденом «Даңқ» ІІ ст., 14 медалями.

назад (1968) родился- аким города Темиртау.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный политехнический институт ордена Трудового Красного знамени (1992); Алматинскую академию экономики и статистики, управление персоналом (2004).

Трудовая деятельность: работал на разных должностях в аппаратах акима районов г. Караганды (1993-2006); начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды» (04.2006-06.2006); и.о директора ДГП «Карагандинский ИТМ» (2007-2010); заместитель директора КГП «Райкомхоз» (04.2011-05.2011); заместитель акима района им. Казыбек би по коммунальным вопросам (2011-2012); аким Октябрьского района г. Караганды (2012-2013); заместитель акима г. Караганды (2013-2015); руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области (2015-2018); аким города Жезказган (2018-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.