23 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1930 -2019) родился- видный ученый, публицист, писатель и профессор, заслуженный деятель Казахстана.

Родился Костанайской области. Окончил Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова. Сразу после университета начал работать в качестве литературного сотрудника в редакции республиканской детской газеты «Қазақстан пионері», затем был назначен редактором этого печатного издания. Он также работал на радио, в республиканских детских молодежных изданиях. Один из опытнейших педагогов Казахского национального университета имени Аль-Фараби за свою творческую жизнь написал около восьмисот публицистических статей, очерков, учебных и методических пособий по таким дисциплинам, как «История казахской журналистики», «Очерк как жанр журналистики», «Оформление печатных изданий» и многие другие.

Абильфаиз Идрисов известен также как автор знаменитого романа «Таншолпан». Произведение в свое время было тепло принято казахской аудиторией. Эта подлинная история счастливой и горячей любви имеет огромное воспитательное значение для молодежи.

назад (1953) родился- поэт, кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель Республики Казахстан, член Союза писателей Казахстана, член Союза кинематографистов Казахстана.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Литературный институт (1975), аспирантуру Казахского педагогического института им. Абая; высшие курсы сценаристов и режиссеров (1989).

Трудовая деятельность: редактор поэзии в республиканском издательстве художественной литературы «Жазушы» (1975-1978); главный редактор информационного бюллетеня Казахского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами «Советский Казахстан сегодня» (1978); аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Казахского педагогического института им. Абая (1979-1982); член сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова; главный редактор творческого объединения художественных и телевизионных фильмов киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова (с 1983 года); старший редактор в репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Казахской ССР (с 1986 года); слушатель Высших курсов сценаристов и режиссеров при Госкино СССР (1987-1989); старший редактор главной редакционной коллегии по переводу и литературным взаимосвязям Союза писателей Казахстана (1989-1991); заместитель главного редактора студии «Казахтелефильм» (с 1994 года); начальник информационно-издательского центра Института переподготовки и повышения квалификации государственных служащих при Правительстве РК (1996-1997); художественный руководитель мастерской режиссеров документального кино в Институте театра и кино им. Т. Жургенова (1997-1998), ведущий специалист телерадиокомплекса Президента Казахстана (1999-2001), главный специалист дирекции по проведению года 10-летия РК (2001), художественный руководитель телекомпании «Гала-ТВ» (2002), главный режиссер телерадиокомплекса Президента Казахстана (2002-2003); художественный руководитель студии «Гафу», старший преподаватель Казахской национальный академии искусств им. Т. Жургенова (2008-2012); директор телеканала «Мәдениет» АО «Казахстан» (2013-2014); директор канала «Білім және Мәдениет» агентства «Хабар» (с 2014 года); президент киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова (с 2015 года)..

Удостоен звания заслуженного деятеля искусств Казахстана, отмечен дипломами и призами I Международного телефорума «Содружество стран СНГ» в Москве, открытого форума российского телевидения «Лазурная звезда» в Сочи, V Евразийского телефорума в Москве.

назад (1960) родился- начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в Таджикской ССР. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист.

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры г. Жанатас Жамбылской области (1985-1986); старший следователь прокуратуры г. Жанатас Жамбылской области (1986-1991); старший следователь прокуратуры Луговского района Жамбылской области (1991-1992); старший помощник прокурора г. Жанатас (1992-1993); старший помощник прокурора Жамбылской транспортной прокуратуры (1993-1995); прокурор отдела общего надзора прокуратуры г. Алматы (01.1996-02.1996); исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры г. Алматы (02.1996-03.1996); старший прокурор отдела общего надзора прокуратуры г. Алматы (06.1996-07.1996); начальник отдела за соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокуратуры г. Алматы (1996-1997); заместитель начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры г. Алматы (04.1997-06.1997); заместитель генерального директора по правовым вопросам, экономической безопасности СЭЗ «Маймак» Кыргызстанской Республики, заместитель акима Таласской области (1997-1998); старший прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере департамента Генеральной прокуратуры РК (02.1998-11.1998); начальник отдела по надзору за применением законов в социальной сфере департамента по надзору за применением законов в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры РК (1998-2000); заместитель начальника департамента - начальник отдела по надзору за применением законодательства в социальной сфере Генеральной прокуратуры РК (2000-2001); заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры РК (02.2001-10.2001); первый заместитель прокурора Атырауской области (2001-2002); заместитель прокурора г. Астана (2002-2005); заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры РК (2005-2009); заместитель начальника департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2009-2010); заместитель начальника департамента по надзору за законностью уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК (2010-2011); заместитель начальника департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2011-2012); прокурор Кызылординской области (2012-2016); прокурор Западно-Казахстанской области (2016-2018).

На занимаемой должности - с декабря 2018 года.

Награжден орденом «Айбын» ІІ ст.; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, «Астананың 10 жылдығына»; Почетными грамотами Генерального прокурора, министра юстиции, НДП «Нур Отан».

назад (1964) родился- первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР (1989); Академию МВД Республики Казахстан, юрист (2001).

Трудовая деятельность: милиционер изолятора временного содержания отдела внутренних дел Каскеленского района управления внутренних дел Алматинской области (1984-1985); слушатель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел ССР (1985-1989); следователь Илийского, Каскеленского районов управления внутренних дел Алматинской области (1989-1996); старший следователь, начальник отдела управления государственного следственного комитета по Алматинской области (1996-1997); начальник отдела по расследованию тяжких преступлений следственной службы управления внутренних дел Алматинской области; начальник отдела следственной службы управления внутренних дел Алматинской области (07.1997-11.1997); заместитель начальника следственной службы Восточного управления внутренних дел на транспорте (1997-2001); заместитель начальника следственного управления, начальник управления дознания, начальник следственного управления городского управления внутренних дел г. Алматы (2001-2004); заместитель начальника департамента внутренних дел г. Алматы (2004-2007); заместитель начальника департамента (по вопросам следствия) по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Алматы (2007-2009); заместитель начальника департамента внутренних дел Жамбылской области (2009-2012); председатель следственного комитета Министерства внутренних дел РК (2012-2014); начальник департамента внутренних дел Павлодарской области (2014-2017); начальник департамента полиции г. Астана (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден медалью «За безупречную службу» 3-й ст.; нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД».

назад (1966) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родилась в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Талдыкорганский юридический техникум; Казахский государственный университет им. аль-Фараби; Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата.

Трудовая деятельность: заведующая канцелярией отдела юстиции Чимкентского областного исполнительного комитета (1985-1988); делопроизводитель архитектурно-проектного кооператива «Шахар» г. Алматы (1993-1994); советник, главный советник, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции РК (1994-1998); заместитель начальника управления юстиции Кызылординской области (1999-2002); начальник департамента юстиции Мангистауской области (2002-2004); директор департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК (2004-2009); начальник департамента юстиции Кызылординской области (2009-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена орденом «Құрмет»; юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»; нагрудным знаком «Әділет органдары жүйесінің құрметті қызметкері».

назад (1968) родился- первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище (1989); Военный артиллерийский университет Вооруженных Сил Российской Федерации (2003); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2011).

Трудовая деятельность: проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК; командир взвода, командир батареи, командир дивизиона (с 1989 года); проходил войсковую практику в артиллерийской школе Бундесвера ФРГ (1994-1995); начальник штаба - заместитель командира артиллерийского полка армейского корпуса (1996-1997); командир артиллерийского полка мотострелковой дивизии (с 1997 года); заместитель командира дивизии (по огневому поражению) - начальник отделения ракетных войск и артиллерии управления механизированной дивизии (2003-2004); заместитель командующего войсками регионального командования по огневому поражению - начальник ракетных войск и артиллерии рода войск управления командующего войсками регионального командования «Восток» (с 2004 года); заместитель начальника кафедры оперативного искусства факультета военного и государственного управления Национального университета обороны (2011-2012); заместитель начальника департамента - начальник управления департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2012-2013); начальник департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2013-2017).

На занимаемой должности - с августа 2017 года.

Награжден орденом «Даңқ» ІІ ст., 14 медалями.

назад (1968) родился- аким города Жезказган.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный политехнический институт ордена Трудового Красного знамени (1992); Алматинскую академию экономики и статистики, управление персоналом (2004).

Трудовая деятельность: работал на разных должностях в аппаратах акима районов г. Караганды (1993-2006); начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды» (04.2006-06.2006); и.о директора ДГП «Карагандинский ИТМ» (2007-2010); заместитель директора КГП «Райкомхоз» (04.2011-05.2011); заместитель акима района им. Казыбек би по коммунальным вопросам (2011-2012); аким Октябрьского района г. Караганды (2012-2013); заместитель акима г. Караганды (2013-2015); руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области (2015-2018).

На занимаемой должности - с июня 2018 года.

назад (1974) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Катар.

Родился в г. Алматы. Окончил факультет востоковедения Казахского национального университета (КазНУ) им. аль-Фараби (1996).

Трудовая деятельность: референт службы государственного протокола, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК (1997-2000); заведующий сектором протокола Национальной нефтегазовой компанией «Казахойл» (2000-2001); заместитель директора организационно-контрольного департамента. ОАО «Казахтелеком» (2001-2002); менеджер ЗАО «Казтрансгаз» (2002-2003); третий секретарь, второй секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (2003-2004); третий секретарь, второй секретарь, первый секретарь посольства РК в Арабской Республике Египет (2004-2007); начальник управления департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (2007-2008); главный консультант центра внешней политики Администрации Президента РК (2008); генеральный консул РК в Стамбуле (Турция) (2008-2012); генеральный консул РК в Дубаи (ОАЭ) (2012-2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.

назад (1975) родился- председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, юрист международник со знанием иностранного языка (1997); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист-международник (2003); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, мастер делового администрирования (2006); Гарвардскую бизнес-школу по программе развития лидеров (2007); Колумбийский университет.

Трудовая деятельность: второй, первый секретарь Министерства иностранных дел РК (1997-2001); заместитель акима Талгарского района Алматинской области (2001-2002); менеджер АО «НК «КазМунайГаз» (2002-2003); финансовый аналитик компании «ENI» г. Милан (2003-2005); заместитель директора департамента корпоративного финансирования АО «НК «КазМунайГаз» (2005-2006); аналитик компании «Chevron Texaco», г. Лондон (2006-2007); вице-президент ТПП РК (2008); заместитель генерального директора по экономике и финансам, член наблюдательного совета ТОО «Камкор Менеджмент»(2009-2010); заместитель акима Акмолинской области (с 2010 года); обучение в Колумбийском университете по специальности «Экономика» по программе «Болашак»; заместитель акима Акмолинской области (2016-2017); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с августе 2019 года.

назад (1978) родилась- директор Архива Президента Республики Казахстан.

Окончила Университет «Туран», юрист.

Трудовая деятельность: специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела комплектования и документации Архива Президента РК (2003-2013); руководитель управления комплектования и документации Архива Президента РК (2013-2014); руководитель управления обеспечения сохранности и государственного учета архивных фондов Архива Президента РК (2014-2015); заместитель директора Архива Президента РК (2015-2018).

На занимаемой должности - с августа 2018 года.