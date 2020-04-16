23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 16 апреля 1945 года, шел 1395-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Берлинская наступательная операция. Началась Берлинская стратегическая наступательная операция 2-го Белорусского фронта К. К. Рокоссовского, 1-го Белорусского фронта Г. К. Жукова и 1-го Украинского фронта И. С. Конева, продолжавшаяся с 16 апреля по 8 мая. В рамках данной операции проведены: Штеттинско-Ростокская, Зеловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные операции.

Наступление ударной группировки 1-го Белорусского фронта началось за два часа до рассвета в 5 часов по московскому времени мощной артиллерийской подготовкой. За три минуты до окончания артиллерийской подготовки по специальному сигналу (вертикальный луч прожектора) в полосах 3-й и 5-й ударных, 8-й гвардейской и 69-й армий были включены 143 зенитных прожектора, при свете которых пехота с танками непосредственной поддержки перешли в атаку.

5-я ударная армия вышла на линию в 3 км западнее железной дороги Лечин — Зеелов. Во второй половине дня в полосе 5-й ударной армии введена в бой 2-я гвардейская танковая армия С. И. Богданова, которая продолжила наступление в течение ночи и частью сил вышла к реке Фриландерштром.

8-я гвардейская армия В.И. Чуйкова к середине дня вышла на рубеж канала Гаупт Грабен, где встретила ожесточенное огневое сопротивление противника. К 18.00 сюда была подтянута артиллерия и части армии преодолели рубеж Гаупт Грабена. К вечеру 16 апреля 8-я гвардейская армия вышла к подножию Зееловских высот. В полосе 8-й гвардейской армии во второй половине дня введена в бой 1-я гвардейская танковая армия М.Е. Катукова. Передовые части армии к вечеру подошли к рубежу Зееловских высот.

На правом фланге 1-я польская армия форсировала Одер и Альте-Одер и захватила крупный плацдарм. 61-я армия П. А. Белова в первый день наступления проводила разведку боем. 47-я армия прорвала первую позицию главной полосы обороны противника и вышла ко второй позиции. 3-я ударная армия форсировала канал Позедин Грабен и продвинулась вперед на 8 км.

На левом фланге 69-я армия В.Я. Колпакчи преодолела первый оборонительный рубеж противника. С подходом ко второму оборонительному рубежу войска армии встретили сильное огневое сопротивление и дальнейшего продвижения не имели. 33-я армия В. Д. Цветаева за день боя продвинулась на 5—7 км.

На 1-м Украинском фронте 16 апреля в 6 часов 15 минут началась мощная артиллерийская подготовка. Под прикрытием дымовой завесы, мощного артиллерийского огня и при поддержке авиации пехотинцы и артиллеристы форсировали Нейсе и овладели рядом опорных пунктов. Одновременно инженерно-саперные и понтонно-мостовые части приступили к строительству мостов через реку Нейсе. В 9 часов началась переправа вторых эшелонов стрелковых войск и артиллерии. К полудню 16 апреля через Нейсе было построено несколько мостов грузоподъемностью по 60 тонн, что дало возможность ввести в бой передовые отряды танковых армий и переправить тяжелую артиллерию. К исходу дня ударная группировка 1-го Украинского фронта подошла ко второй полосе обороны противника, проходившей по рубежу восточнее Котбус — Вейсвассер — Ниски.

В течение 16 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 40 населенных пунктов.

На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника, с боем овладели городом Бржеслав. Севернее Вены войска фронта с боями заняли на территории Австрии населенные пункты Гавайн-Сталь, Траунфельд, Шлейнбах.

Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта, наступая по южному берегу Дуная, заняли на территории Австрии более 30 населенных пунктов.

16 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 23 дня…



24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



Фото: russiainphoto.ru

