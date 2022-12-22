23 декабря пройдет аукцион по лоту №2 для технологии 5G в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся открытый аукцион радиочастот для пятого поколения мобильной связи (5G). Интернет-торговля была организована на электронной торговой площадке «gosreestr.kz». Участники соревновались за диапазоны радиочастот 3600–3700 МГц (100 МГц) для технологии 5G. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

Стартовая цена аукциона составила 1 млрд 761 млн 225 тысяч тенге.

Проведение открытого и прозрачного аукциона обеспечило конкурентное условие в конкурсе, где смогли принять участие компании, соответствующие требованиям, утвержденным Порядком распределения радиочастот.

В результате цена при торгах (аукционе) на радиочастотные диапазоны увеличилась до 62 669 775 351 тенге, а победителем определился консорциум, состоящий из ТОО «Мобайл Телеком Сервис» (под брендом «Теле 2» и «Алтел») и АО «Кселл» (под брендом «Кселл» и «Актив»).

Победитель аукциона будет отвечать за внедрение и развитие мобильной связи пятого поколения (5G/IMT) в городах республиканского значения и областных центрах.

Согласно обязательствам, победитель аукциона должен постепенно активировать в общей сложности 3527 базовых станций. Ожидается, что к 2027 году 75% городов республиканского значения, 60% областных центров будут обеспечены технологией 5G.

Также технология 5G имеет преимущества развития интернет-сервисов для государства и бизнеса, что значительно ускоряет темп развития цифровизации в стране.

Основными пользователями сети 5G могут быть все, начиная от обычных абонентов до крупного бизнеса, нуждающегося в высокой скорости Интернета.

Завтра, 23 декабря, состоится аукцион по лоту №2 по диапазону радиочастот 3700–3800 МГц (100 МГц) для технологии 5G.



