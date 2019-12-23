23 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1889-1937) родился- участник движения Алаш.

Родился в волости Калдыгайты Лбищенского уезда бывшей Уральской области. Окончил Уральское военное реальное училище (1912); в 1913 году поступил в Казанский ветеринарный институт, где проучился 3 года.

В 1916 году Б. Жанкадамов был направлен в Петроград в составе делегации по вопросу отправки казахов на тыловые работы. В марте 1917 года под руководством А. Букейханова в числе других образованных казахов ездил на Западный фронт с целью возвращения домой привлеченных на тыловые работы земляков. После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года возвратился на родину и начал активно участвовать в общественно-политической жизни. С 1917 года - председатель Жымпитинского уездного земельного управления при Алаш Орде, один из членов Уральского областного земства. До 1937 года работал главным ветеринарным врачом в районном земельном отделе Западно-Казахстанской области.

В 1937 году был арестован в связи с выдвинутыми против него ложными политическими обвинениями. 25 ноября 1937 года «тройкой» Западно-Казахстанского областного управления НКВД был приговорен к расстрелу. 2 декабря 1937 года расстрелян. Полностью был реабилитирован 16 сентября 1992 года по решению коллегии Верховного суда Республики Казахстан.





назад (1937-2011) родился- композитор, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств, народный артист Казахстана и автор сотен симфонических произведений.

Родился в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил Алма-Атинский институт искусств по классу композиции К. Кожамьярова (1965).

Интерес к музыке проявился еще в детстве. Маленький Мынжасар любил исполнять народные песни. Однако в небольшом ауле не было возможности развивать творческие способности ребенка. Свои первые работы он сочинил в подростковом возрасте на слух, которые были переложены на ноты и отправлены в Алма-Ату самому Евгению Брусиловскому. Известный композитор высоко оценил потенциал самородка из глубинки. И в 1960 году Мынжасара принимают без специального образования в консерваторию имени Курмангазы, вуз он закончил в 1965-м по классу композиции.

Творчество Мангитаева разнообразно по жанрам. Ярко отразился его талант в таких сочинениях, как балет «Козы мен Баян», симфонические поэмы: «Арман», «Кулагер», оратория «Бессмертная любовь». Песня «Не іздейсің, көңілім?» на стихи великого Абая стала очень популярна среди профессиональных исполнителей.

Мынжасар Мангитаевич преподавал в эстрадно-цирковом колледже, возглавлял музыкальную редакцию издательства «Жасушы», неоднократно являлся ответственным секретарем союза композиторов. Последние годы жизни он полностью посвятил себя служению искусству, работал над оперой «Отырар шайкасы» на либретто Кадыра Мырзалиева. Такое развернутое музыкальное произведение он создал впервые, но его постановку так и не успел осуществить.

Награжден орденом «Құрмет».





назад (1966) родился- председатель правления АО «Самрук-Энерго».

Родился в г. Самарканд (Узбекистан). Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, экономист (1991); Гуманитарный институт имени Д.А. Кунаева, юрист.

Трудовая деятельность: экономист, начальник ПФО НПП «Геосистема» (1991); главный бухгалтер брокерской фирмы «Галакси» (1991-1993); заместитель директора, директор АК «Асетан» (1993-1998); президент ТОО «Агропромышленная корпорация «Golden Grain», президент ЗАО «Golden Grain Group» (1998-2003); исполняющий обязанности начальника, начальник департамента жилья г. Астана (2003-2004); заведующий отделом по управлению подведомственными организациями управления делами Президента РК (2004-2005); директор ГКП «Алматы жер» (2005-2007); управляющий директор АО «Эксимбанк Казахстана» (2007); заместитель председателя правления АО «Трест Средазэнергомонтаж» (2007-2009); аким г. Павлодар (2009-2011); начальник управления туризма г. Алматы (2011-2016); председатель правления АО «Национальная компания «Продкорпорация»; исполняющий обязанности председателя правления АО «Самрук-Энерго» (2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2001).





назад (1968) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахский институт физической культуры; Казахскую академию туризма и спорта (2002); Казахстанскую школу тележурналистики (2002).

Трудовая деятельность: инструктор по спорту Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК (с 1994 года); ведущая программы «Мир спорта», Агентство «Хабар» (с 2002 года); заведующая кафедрой легкой атлетики Казахской государственной Академии туризма и спорта; депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Многократная чемпионка Казахстана в беге на дистанцию 100 и 200 м с барьерами; победительница чемпионата СССР среди юниоров по легкой атлетике (1985); серебряный призер летнего (Гетеборг) и зимнего (Барселона) чемпионатов мира 1995 года; чемпионка мира 1999 года в закрытом помещении (Маэбаши, Япония); бронзовый призер летнего чемпионата мира 2001 года; победительница XII и XIII Азиатских игр (Хиросима, 1994; Бангкок, 1998); чемпионка Азии 1998 года; чемпионка Центральной Азии 1995 и 1999 годов в беге на 100 м с барьерами, 1999 года в гладком беге на 100 м; победительница и призер различных международных соревнований; многократная чемпионка Казахстана; чемпионка XXVII Олимпийских игр в Сиднее 2000 года в беге на 100 м с барьерами (12,65 секунды). Мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта РК по легкой атлетике, олимпийская чемпионка.

Награждена орденами «Барыс» І ст., «Құрмет», «Достық» ІІ ст. Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» (2000).





назад (1980) родился- председатель правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, учетно-экономический факультет (2003).

Трудовая деятельность: сотрудник департаменте риск-менеджмента АО «Казкоммерцбанк» (с 2004 года); начальник управления анализа проектных рисков департамента риск-менеджмента АО «Казкоммерцбанк» (2006-2008); начальник отдела корпоративных клиентов АФ ДБ АО «Сбербанк России» (2010-2011); заместитель директора департамента крупнейших клиентов ДБ АО «Сбербанк России» (2011-2014); заместитель председателя правления АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «KazakhExport» (2014-2015).

На занимаемой должности - с февраля 2016 года.