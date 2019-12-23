23 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1994 году в Бишкеке официально было открыто посольство Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

В 1994 году в Алматы казахской средней школе №12 было присвоено имя Шокана Уалиханова.

Выпускники школы: Куляш Байсеитова, Абильхан Кастеев, Нургиса Тлендиев, Асет Бейсеуов, Камал Карсымов, Сыдык Мухамеджанов, Шора Сарыбаев, Аскар Кулыбаев, Найля Базанова, Сагат Манусров, Патшаим Тажибаева и другие.

В 1995 году вышел в свет Указ Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, имеющий силу Закона «О приватизации».

Приватизация означает продажу государственного имущества в собственность физическим, негосударственным юридическим лицам и иностранным юридическим лицам, производимую по воле государства как собственника, в рамках специальных процедур, установленных настоящим законом, или в порядке им определяемом.

В 2002 году был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, в котором государства договорились активно развивать и укреплять отношения добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.

В 2008 году постановлением Правительства РК создан АО «Фонд духовного развития народа Казахстана», основными направлениями деятельности которого являются осуществление регулярного мониторинга и поддержка развития культурных ценностей и традиций народа Казахстана; содействие духовному обогащению национальных культур народа Казахстана и участию их в международном культурном обмене.

В 2009 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил главный офис республикой газеты «Егемен Қазақстан» и поздравил коллектив с 90-летием издания.

«Егемен Қазақстан» - старейшая республиканская газета на казахском языке. В разные годы газету возглавляли такие известные личности, как Жусупбек Аймаутов, Беимбет Майлин, Мухтар Ауэзов, Сакен Сейфуллин, Ораз Жандосов, Габит Мусрепов, Шерхан Муртаза, Абиш Кекильбаев.

В 2010 году в японском городе Фукуока состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Республики Казахстан в регионе Кюшю, являющемся одним из развитых промышленных и научно-технологических центров Японии.

Почетное консульство РК в Кюшю призвано способствовать трансферту японских технологий и привлечению инвестиций в Казахстан в таких отраслях, как металлургическая, нефтехимическая, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

В 2010 году в Петропавловске состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании Гуманитарного колледжа, носящего имя Магжана Жумабаева.

Магжан Жумабаев (1893, урочище Сасыккуль, Петропавловский уезд - 1938, Алма-Ата) - казахский писатель, выдающийся поэт, публицист, педагог, один из основоположников современной казахской литературы.

В 2013 году в Казахстане была учреждена новая медаль «За личный вклад в развитие книжной культуры». Ее основали Национальная государственная книжная палата Казахстана, Союз писателей, Ассоциации библиотек, полиграфистов, издателей и книгораспространителей.

В 2014 году в Москве в ходе встречи Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин подписали Протокол об обмене грамотами о ратификации Договора между РК и РФ о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года.

В 2015 году Министерство иностранных дел РК разработало на казахском, русском и английском языках мультмедийное приложение «Казахстан - Страна Великой степи». Это современный калейдоскоп Казахстана во всех его ракурсах. Использовано огромное количество фотографий, роликов, видеосюжетов, фактологической информации, информации о нашей истории, культуре. Этой платформой могут пользоваться казахстанцы и иностранные граждане на телефоне, планшетах и компьютерах.

В 2016 году Республика Казахстан и Исламская Республика Иран подписали соглашение по упрощению взаимных групповых туристских поездок. Документ упрощает визовый режим для туристических групп в составе от 5 до 50 человек. Виза будет выдаваться на одного человека в группе. Туристские власти двух стран будут обмениваться списком местных туроператоров, ответственных за формирование туристских групп, направляющихся в Казахстан и Иран.