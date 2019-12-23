+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -8 °С
USD 382.99 EUR 425.85
RUB 6.15 CNY 54.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

23 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

23 Декабря 2019 07:00
Поделиться:
23 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме

23 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»
22 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения» 22 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События» 21 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

СОБЫТИЯ

В 1994 году в Бишкеке официально было открыто посольство Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

В 1994 году в Алматы казахской средней школе №12 было присвоено имя Шокана Уалиханова.

Выпускники школы: Куляш Байсеитова, Абильхан Кастеев, Нургиса Тлендиев, Асет Бейсеуов, Камал Карсымов, Сыдык Мухамеджанов, Шора Сарыбаев, Аскар Кулыбаев, Найля Базанова, Сагат Манусров, Патшаим Тажибаева и другие.

В 1995 году вышел в свет Указ Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, имеющий силу Закона «О приватизации».

Приватизация означает продажу государственного имущества в собственность физическим, негосударственным юридическим лицам и иностранным юридическим лицам, производимую по воле государства как собственника, в рамках специальных процедур, установленных настоящим законом, или в порядке им определяемом.

В 2002 году был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, в котором государства договорились активно развивать и укреплять отношения добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.

В 2008 году постановлением Правительства РК создан АО «Фонд духовного развития народа Казахстана», основными направлениями деятельности которого являются осуществление регулярного мониторинга и поддержка развития культурных ценностей и традиций народа Казахстана; содействие духовному обогащению национальных культур народа Казахстана и участию их в международном культурном обмене.

В 2009 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил главный офис республикой газеты «Егемен Қазақстан» и поздравил коллектив с 90-летием издания.

«Егемен Қазақстан» - старейшая республиканская газета на казахском языке. В разные годы газету возглавляли такие известные личности, как Жусупбек Аймаутов, Беимбет Майлин, Мухтар Ауэзов, Сакен Сейфуллин, Ораз Жандосов, Габит Мусрепов, Шерхан Муртаза, Абиш Кекильбаев.

В 2010 году в японском городе Фукуока состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Республики Казахстан в регионе Кюшю, являющемся одним из развитых промышленных и научно-технологических центров Японии.

Почетное консульство РК в Кюшю призвано способствовать трансферту японских технологий и привлечению инвестиций в Казахстан в таких отраслях, как металлургическая, нефтехимическая, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

В 2010 году в Петропавловске состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании Гуманитарного колледжа, носящего имя Магжана Жумабаева.

Магжан Жумабаев (1893, урочище Сасыккуль, Петропавловский уезд - 1938, Алма-Ата) - казахский писатель, выдающийся поэт, публицист, педагог, один из основоположников современной казахской литературы.

В 2013 году в Казахстане была учреждена новая медаль «За личный вклад в развитие книжной культуры». Ее основали Национальная государственная книжная палата Казахстана, Союз писателей, Ассоциации библиотек, полиграфистов, издателей и книгораспространителей.

В 2014 году в Москве в ходе встречи Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин подписали Протокол об обмене грамотами о ратификации Договора между РК и РФ о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года.

В 2015 году Министерство иностранных дел РК разработало на казахском, русском и английском языках мультмедийное приложение «Казахстан - Страна Великой степи». Это современный калейдоскоп Казахстана во всех его ракурсах. Использовано огромное количество фотографий, роликов, видеосюжетов, фактологической информации, информации о нашей истории, культуре. Этой платформой могут пользоваться казахстанцы и иностранные граждане на телефоне, планшетах и компьютерах.

В 2016 году Республика Казахстан и Исламская Республика Иран подписали соглашение по упрощению взаимных групповых туристских поездок. Документ упрощает визовый режим для туристических групп в составе от 5 до 50 человек. Виза будет выдаваться на одного человека в группе. Туристские власти двух стран будут обмениваться списком местных туроператоров, ответственных за формирование туристских групп, направляющихся в Казахстан и Иран.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив