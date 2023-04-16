Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    23 человека спасли на дорогах в Актюбинской области за сутки

    16 Апреля 2023, 15:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями и ограничением дорожного движения для грузового и пассажирского автотранспорта спасателями ДЧС Актюбинской области эвакуированы 23 человека. В регионе действует штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «15 апреля на пульт 112 поступило сообщение о том, что на 820 км автодороги Самара-Шымкент Хромтауского района автомобиль с пассажирами попал в кювет и необходима эвакуация. Незамедлительно на место вызова направлены спасатели Хромтауского района на спасательной технике Трэкол. В результате аварийно-спасательных работ спасено 20 человек, из них 3 детей, которые были доставлены в г. Хромтау и Акжарский район», - сообщили в ДЧС.

    В тот же день в 23:50 поступило сообщение о необходимости эвакуации людей из поврежденного легкового автомобиля на территории села Сагашили Енбекского сельского округа Мугалжарского района. В результате аварийно-спасательных работ спасателями Мугалжарского района спасены 3 человека и доставлены в с.Кандыагаш.

    Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
    Двое детей погибли при пожаре в Актобе
    Акмолинка пострадала от эскалатора в Кокшетау
    Ребенок лишился мизинца на детской горке в Уральске
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
    3 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    4 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    5 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    Новости партнеров