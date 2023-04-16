23 человека спасли на дорогах в Актюбинской области за сутки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями и ограничением дорожного движения для грузового и пассажирского автотранспорта спасателями ДЧС Актюбинской области эвакуированы 23 человека. В регионе действует штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«15 апреля на пульт 112 поступило сообщение о том, что на 820 км автодороги Самара-Шымкент Хромтауского района автомобиль с пассажирами попал в кювет и необходима эвакуация. Незамедлительно на место вызова направлены спасатели Хромтауского района на спасательной технике Трэкол. В результате аварийно-спасательных работ спасено 20 человек, из них 3 детей, которые были доставлены в г. Хромтау и Акжарский район», - сообщили в ДЧС.

В тот же день в 23:50 поступило сообщение о необходимости эвакуации людей из поврежденного легкового автомобиля на территории села Сагашили Енбекского сельского округа Мугалжарского района. В результате аварийно-спасательных работ спасателями Мугалжарского района спасены 3 человека и доставлены в с.Кандыагаш.

Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.



