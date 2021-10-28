23 человека погибли в авариях в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 122 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 23 человека и 163 – получили травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на дорогах области выявили 47 тысяч нарушений правил дорожного движения, из которых более 18 тысяч – грубых. Задержали 849 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии.

В ближайшие дни в регионе ожидается ухудшение погоды, осадки в виде дождя и снега, понижение температуры воздуха. Полицейские обратились в прямом эфире к жителям региона с просьбой вовремя сменить резину и соблюдать особую осторожность на дорогах. Полицейские рекомендуют родителям школьников еще раз напомнить детям о правилах поведения на дороге.

«Поздней осенью и зимой световой день очень короткий: смеркаться начинает уже в пять-шесть часов. Поэтому на дорогах надо быть предельно бдительными, не перебегать проезжую часть в неустановленных местах, при переходе по «зебре» сначала смотреть налево, потом направо. Стоит рассмотреть вариант использования самоклеящихся световозвращающих элементов для того, чтобы в темное время суток дети были заметными для водителей», - сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.