Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    23 человека погибли в авариях в СКО

    28 Октября 2021, 12:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 122 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 23 человека и 163 – получили травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, на дорогах области выявили 47 тысяч нарушений правил дорожного движения, из которых более 18 тысяч – грубых. Задержали 849 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии.

    В ближайшие дни в регионе ожидается ухудшение погоды, осадки в виде дождя и снега, понижение температуры воздуха. Полицейские обратились в прямом эфире к жителям региона с просьбой вовремя сменить резину и соблюдать особую осторожность на дорогах. Полицейские рекомендуют родителям школьников еще раз напомнить детям о правилах поведения на дороге.

    «Поздней осенью и зимой световой день очень короткий: смеркаться начинает уже в пять-шесть часов. Поэтому на дорогах надо быть предельно бдительными, не перебегать проезжую часть в неустановленных местах, при переходе по «зебре» сначала смотреть налево, потом направо. Стоит рассмотреть вариант использования самоклеящихся световозвращающих элементов для того, чтобы в темное время суток дети были заметными для водителей», - сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Регионы Общество Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи