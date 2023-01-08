Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Улытауская область

    23 человека эвакуировали из автобуса на трассе в Улытауской области

    8 Января 2023, 20:08

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – По дороге у автобуса сломались щетки стеклоочистителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «8 января в Улытауском районе автобус с 23 пассажирами застрял в пути на трассе Жезказган-Улытау. Граждане выехали из Жезказгана, но не смогли добраться до пункта назначения из-за погодных условий и технической неисправности транспортного средства, а именно поломки щеток стеклоочистителя», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Сотрудники ДЧС и ДП Улытауской области эвакуировали всех пассажиров и доставили в село Улытау. Для эвакуации людей предоставили одну единицу техники (Вахтовка). Пострадавших нет, граждане в медицинской помощи не нуждались.

    Ранее трех пропавших человек нашли в Улытауском районе Улытауской области. Их обнаружили в зимовке Бурмаш.
    Регионы МЧС ДЧС Спасение Улытауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два большегруза застряли в снежных заносах в СКО
    27 человек спасли из снежного плена на дорогах Республики сотрудники МЧС РК за сутки
    115 участков автодорог остаются закрытыми для автобусов и транспорта на дизеле – МЧС РК
    Детей и взрослых эвакуировали из снежных заносов в Костанайской области
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров