23 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1944) родилась- казахская поэтесса, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родилась в Западно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный женский педагогический институт на филологическом факультете в г. Алматы (1966).

Трудовая деятельность: журналист областной газеты «Орал оңірі» г. Уральск, газеты «Октябрь туы» Талдыкурганской области, «Қазақ әдебиеті» г. Алматы (1966-1971); редактор киностудии «Қазахфильм» (1971-1972); редактор в журнале «Жулдыз» (1975-1981); руководитель литературного объединения «Қаламгер», председатель Западно-Казахстанского филиала Союза писателей Казахстана (с 2007 года).

В 1967 году был издан первый сборник стихов «Өрімтал». Затем изданы книги «Наз» (1969), «Қуанышым, іңкәрім» (1971), «Сені ойлаймын» (1973), «Аққанат» (1975), «Бақыт әні» (1978), «Жайық қызы», «Белокрылая» (1981), «Ақжелең» (1985), «Сүмбіле» (1990), «Ақшағала» (2001). Стихи поэтессы включены в сборники «Песня. Мечта. Любовь», «Чудесный сад» (1980) на русском языке. Лауреат премии журналов «Советская женщина», «Огонек» (1980).

Награждена орденом «Құрмет» (2005); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана» (2018); нагрудными знаками «Тіл жанашыры» (2008), «20 лет полиции Республики Казахстан» (2015), «Желтоқсан оқиғасына - 30 жыл» (2016).





64 года назад (1957) родилась- председатель Совета директоров НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

Родилась в Жамбылской области. Окончила Джамбульский педагогический институт, учитель русского языка и литературы (1978); Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1992).

Трудовая деятельность: учитель русского языка, организатор внеклассной работы Учаральской средней школы (1978-1990); секретарь, заместитель председателя Комитета ВС РК по вопросам развития науки и народного образования (1990-1993); директор департамента, начальник управления образования г. Алматы (1993-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена орденами «Құрмет» (2009), «Парасат» (2016); медалями «За трудовое отличие» (2001), «Ыбырай Алтынсарин» (2007), медалью имени А.С. Пушкина (2003), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 250 жыл» (2016), «20 жыл Астана» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020); нагрудными знаками «Почётный работник образования Республики Казахстан», «Отличник образования Республики Казахстана», «Алтын барыс». Лауреат премии имени М.В. Ломоносова.

назад (1967) родилась- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по финансам и бюджету.

Родилась в Северо-Казахстанской области. Окончила Курганский сельскохозяйственный институт, экономика и организация сельского хозяйства (1989).

Трудовая деятельность: экономист совхоза «Новокаменский» (1989-1992); главный экономист агрофирмы (1992-1996); начальник Кызылжарского райфинуправления (1996-2002); начальник управления финансов Северо-Казахстанской области (2002-2011); заместитель начальника, начальник департамента статистики Северо-Казахстанской области (2011-2014). депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по финансам и бюджету (2014-2020)

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награждена орденами «Құрмет» (2016), «Содружество» (2017); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана», «За укрепление парламентского сотрудничества» (2017); Почетной грамотой Президента Республики Казахстан; нагрудными знаками «Қазақстан Республикасының Статистика үздігі», «Қазақстан Республикасының Қаржы қызметінің үздігі».

назад (1973) родился- заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования.

Родился в г. Алма-Ата. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист-международник (1995).

Трудовая деятельность: занимался предпринимательской деятельностью (1995-1997); проработал на различных должностях в ОАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (1997-2000); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Казпочта» (2000-2004); первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Казпочта» (2004-2005); президент ЗАО «Казахстанский центр содействия инвестициям «КазИнвест» (2005-2006); директор проектной группы Международной организации «Евразийский банк развития» (2006-2009); член Совета директоров в статусе независимого директора, председатель Комитета по внутреннему контролю и финансам при СД АО «НПФ «Республика» (2008-2011); советник, затем первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Казпочта», заместитель председателя правления, и.о. председателя правления (2011-2014); заместитель председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (2014-2015); генеральный консул Республики Казахстан в г. Санкт-Петербург (2015-2017); член Совета директоров в статусе независимого директора АО «Лизинг Групп», советник председателя правления НАО «Международный Центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (с 2017 года).

На занимаемой должности - с 2019 года.