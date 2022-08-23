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23 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

23 Августа 2022, 07:00
23 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации

Объявлен резолюцией Генеральной конференции Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Решение было принято на основе рекомендации 150-й сессии Исполнительного совета этой организации. Дата 23 августа выбрана в память о знаменитом восстании рабов, вспыхнувшем в ночь с 22 на 23 августа 1791 года на острове Санто-Доминго.

СОБЫТИЯ

В 1996 году в Алматы великому Жамбылу был установлен памятник, ставший образцом монументального искусства республики. Он был установлен по проспекту Достык перед домом №44. Авторы проекта: скульптор Б. Абишев, архитекторы С. Баймагамбетов, Т. Ералиев, С. Фазылов, - изобразили акына, держащим в левой руке домбру, правая же его рука покоится на колене. За спиной поэта расположены стена и водоем, с правой стороны - водопад. Монумент представляет собой целый комплекс элементов. Прекрасно взаимодействуя, они создают целостный облик всего памятника.

В 1996 году в Алматы было открыто посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан.

В 2010 году в рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) был утвержден официальный логотип казахстанского председательства в организации. Официальный логотип представляет собой герб Шанхайской организации сотрудничества, под которым - парящий орел. Снизу от орла - надпись на двух рабочих языках организации (русский и китайский) «Казахстан», по бокам от надписи - годы председательства Республики Казахстан в ШОС - 2010-2011 годы.

В 2011 году Национальный банк РК выпустил в обращение золотую монету номиналом 500 тенге с изображением аль-Фараби. Монета изготовлена из золота 999 пробы, масса - 7,78 грамма, диаметр - 21,87 мм, качество изготовления - «proof», тираж – 4 тыс. штук.

В 2012 году в Бишкеке была подписана Декларация II саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Документ подписали Президенты Республики Казахстан, Турецкой Республики, Кыргызской Республики и Премьер-Министр Азербайджанской Республики.

Основной задачей ССТГ является раскрытие огромного потенциала сотрудничества между государствами и их народами, активизация совместных действий по популяризации великого культурно-исторического наследия тюркских народов. На саммите в Бишкеке был утвержден флаг Тюркского совета.

В 2013 году чемпиону мира по боксу по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Геннадию Головкину вручили нагрудный знак и диплом почетного гражданина города Караганды.

В 2013 году в Астане в рамках форума по случаю инаугурации Международного десятилетия сближения культур состоялось торжественное вручение диплома о присвоении Алакольскому заповеднику статуса биосферного резервата Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Включение Алакольского биосферного резервата во Всемирную сеть ЮНЕСКО будет способствовать сохранению уникальной природы региона, а также детальнейшему развитию экономики и туристического потенциала Казахстана. Диплом вручила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

В 2013 году Генеральный директор Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Ирина Бокова в рамках официального визита в Среднюю Азию в Астане вручила Серику Сапиеву мандат на пост посла доброй воли ЮНЕСКО по спорту.

В июле Серик Сапиев был удостоен почетного звания «Чемпион ЮНЕСКО по спорту» за исключительные достижения, таким образом, став 13-м спортсменом в мире, которому присвоили это звание.

В 2016 году в Японии в токийском музее «Дайго Фукурю-мару» состоялась церемония открытия мемориальной панели, посвященной Международному дню действий против ядерных испытаний. В открывшейся экспозиции представлена информация с иллюстрациями об испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне, антиядерном движении «Невада-Семей», рассказывается об историческом решении Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о закрытии полигона, подчеркивается важность визита Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в 2010 г. в места, где в течение 40 лет проводились ядерные испытания.

В 2018 году представитель АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» Даурен Алыбаев впервые вошел в состав руководства ассоциации WNFM (World Nuclear Fuel Market - Всемирный рынок ядерного топлива). Назначение было объявлено по итогам голосования в ходе ежегодной встречи WNFM, прошедшей в городе Монтерей, США.

«Казатомпром» впервые имеет собственного представителя в Совете WNFM, что отражает стремление компании, будучи ведущим производителем природного урана, принять более активную роль сторонника мировой атомной промышленности.

В 2019 году в Нью-Дели открылся Казахстанско-индийский научно-образовательный и культурный центр имени аль-Фараби, деятельность которого направлена на развитие культурного диалога и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Казахстана и Индии.

Выдающийся мыслитель Востока Абу Наср аль-Фараби родился (870) в городе Фараб, ныне называемом Отрар (Южно-Казахстанская область современного Казахстана). В IX-X вв. город Отрар был крупным политическим, культурным и торговым центром и являлся узловым пунктом караванных дорог великого Шелкового пути.

В 2020 году польские фанаты популярного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена запустилиуникальный проект RadioDimash.pl («Радио Димаш»).

«В музыке, конечно, будет доминировать Димаш, но найдется место для других, польских и зарубежных исполнителей: певцов и инструменталистов, близких к Димашу музыкально. RadioDimash.pl открыто для сотрудничества с другими фан-клубами Димаша Кудайбергена по всему миру» - сообщили в фан-клубе.

В 2021 году возле села Токтамыс Абайского района были найдены пирамидообразные каменные памятники, возведенные четыре тысячи лет назад.

Историческая находка, обнаруженная в Восточно-Казахстанской области, относится к раннему бронзовому веку. На каменные памятники нанесены изображения лошадей и диких зверей. Отечественные ученые, исследовав их совместно с японскими коллегами, отметили, что им 3856 лет.

В 2021 году в городе Пусане (Республика Корея) было открыто Генеральное консульство Республики Казахстан.

Решение об открытии в Пусане Генерального консульства Казахстана принято для придания нового импульса интеграции Республики Казахстан и Республики Корея.


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