23 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

105 лет назад (1918-2006) родился КАЙСЕНОВ Касым - ветеран войны, казахстанский писатель, народный герой Республики Казахстан, лауреат Международной премии им. А. Фадеева.

Родился в Восточно-Казахстанской области. По окончании школы в 1934 году поступил в политико-просветительский техникум в г. Усть-Каменогорске. В 1938 году по окончании техникума работал инструктором Павлодарского областного отдела народного образования, откуда был призван в армию, а затем был направлен в школу военной разведки.

По окончании в ноябре 1941 года школы военной разведки был направлен в штаб Северо-Западного фронта, откуда, получив специальное задание, был заброшен в тыл врага для организации на территории оккупированной Украины партизанского движения. На этой земле Касым Кайсенов командовал отрядом под номером три, носившим имя Чапаева. В дальнейшем, до конца 1944 года, участвовал в партизанских движениях на территориях Молдавии, Чехословакии, Румынии.

Будучи командиром отряда, участвовал в более ста военных походах и диверсиях. По окончании войны К. Кайсенов возвратился в Казахстан и работал ответственным работником в аппарате Президиума Верховного Совета Казахской ССР. В качестве заместителя председателя райисполкома Жуалинского и Свердловского района Жамбылской области активно участвовал в восстановлении послевоенного народного хозяйства. С 1951 по 1954 год учился в отделе переводчиков двухгодичной партийной школы при ЦК Коммунистической партии Казахстана. С 1953 по 1972 год работал заместителем директора издательства «Жазушы», директором бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей Казахстана, заместителем директора издательства «Кайнар».

Касым Кайсенов - автор многочисленных произведений, в которых правдиво описывал самые трудные периоды Второй мировой войны, беззаветный героизм простых солдат. Многие произведения автора были переведены на русский, украинский и другие языки.

61 год назад (1962) родился ИСА Казыбек Жарылкасынулы - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил художественно-графический факультет Казахского государственного педагогического института имени Абая (1984).

Трудовая деятельность: учитель средней школы п. Қызылқұм Шардаринского района (1984-1991); заведующий отделом первой республиканской демократической газеты «Жас қазақ» (1991-1993); редактор отдела газеты «Өркен» (1993-1998); вице-президент издательской корпорации «Қазақпарат» (1998-2000); первый главный редактор - директор газеты «Жас қазақ үні» (2000-2002); генеральный директор - председатель совета редакторов газеты «Жас қазақ үні», главный редактор журнала «Жұлдыздар құпиясы», директор издательства «Тұран» (2009-2012); заместитель председателя демократической партии «Ак жол» (с 2012 года); член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года); депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2021-2023).

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2011), «Парасат» (2018); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Сергей Есенин» (2014); нагрудными знаками «Деятель культуры» (2009), «Тіл жанашыры» (2011), «Ақпарат саласының үздігі» (2014). Удостоен Международной литературной премии «Алаш» за книгу «Тәті шөл» (2008).

57 лет назад (1966) родилась КЕСЕБАЕВА Балаим Туганбаевна - политический деятель Республики Казахстан.

Родилась в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Талдыкорганский юридический техникум; Казахский государственный университет им. аль-Фараби, бакалавриат Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата.

Трудовая деятельность: заведующая канцелярией отдела юстиции Чимкентского областного исполнительного комитета (1985-1988); делопроизводитель архитектурно-проектного кооператива «Шахар» г. Алматы (1993-1994); советник, главный советник, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции РК (1994-1998); заместитель начальника управления юстиции Кызылординской области (1999-2002); начальник департамента юстиции Мангистауской области (2002-2004); директор департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК (2004-2009); начальник департамента юстиции Кызылординской области (2009-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, заместитель председателя Мажилиса (2021-2023).

Награждена орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»; нагрудным знаком «Әділет органдары жүйесінің құрметті қызметкері».



