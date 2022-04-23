23 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день книг и авторского права

Учрежден по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО и входит в систему международных дней Организации Объединенных Наций. Этот международный день провозглашен в 1995 году и впервые отмечался 23 апреля 1996 года.

Цель данного международного дня - не только отдать дань уважения книгам и их авторам, но и просвещение, и развитие осознания культурных традиций.

День национального суверенитета и День детей в Турецкой Республике

В 1919 году началась война за независимость Турции: турецкий народ во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком боролся за установление республики. 23 апреля 1920 года в Анкаре организован турецкий парламент - Великое национальное собрание Турции. День организации Великого национального собрания провозглашен Днем национального суверенитета, а с 1927 года он отмечается и как День детей (полное название праздника - День национального суверенитета и детей).

СОБЫТИЯ

В 2004 году в городе Астане была создана Национальная академическая библиотека Республики Казахстан. Генеральным директором назначена профессор, кандидат исторических наук, член-корреспондент Международной Академии информатизации и Международной экономической Академии Евразии Роза Бердигалиева.

Главная цель - дальнейшее развитие информационной, образовательной и культурно-просветительной инфраструктуры столицы.

В 2009 году Президент Казахстана подписал Закон «О внесении изменений в Закон РК «О праздниках в Республике Казахстан». Закон предусматривает увеличение дней празднования Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта и отмену празднования Дня республики.

В 2010 году Национальная библиотека Республики Казахстан стала одной из первых библиотек на пространстве Центральной Азии, где была установлена монорельсовая транспортная система «Телелифт». Благодаря ей доставка книг и других документов из фондохранилищ в читальные залы осуществляется в течение нескольких минут.

В СНГ Казахстан является второй страной, в которой была внедрена адресная система «Телелифт». Впервые пять лет назад она была установлена в Беларуси.

В 2017 году в Брюсселе по итогам международного конкурса юных пианистов Merci, Maestro! воспитанник Казахского национального университета искусств Биали Бикенов стал лауреатом в категории «Самый молодой исполнитель».

В первом туре конкурса семилетний Биали Бикенов исполнил «Маленькую прелюдию» И. Баха, «Этюд № 5» М. Мошковского и «Легенду» Г. Жубановой, а в финале сыграл «Клоунов» Д. Кабалевского и одну из сонат Л.В. Бетховена.

В 2018 году в Пекине состоялась официальная церемония открытия Детского центра развития «Балдырған». Открытое в дипломатическом компаунде «Таюань» учреждение стало первым частным детским центром развития за рубежом с казахским языком обучения для детей казахстанских дипломатов и представителей национальных компаний, аккредитованных в Пекине. Цель данного проекта - развитие казахского языка, ознакомление с культурой и национальными традициями Казахстана, создание необходимых условий для обучения государственному языку детей дошкольного возраста, а также развитие их самостоятельности на основе «системы обучения Монтессори».

В 2019 году в Дохе в рамках чемпионата Азии по легкой атлетике завершились соревнования у мужчин в беге на 400 метров. Казахстанскому легкоатлету Михаилу Литвину удалось установить два рекорда Казахстана. 21 апреля в полуфинале он пробежал дистанцию за 45.38, тем самым обновив высшее достижение. 22 апреля Литвин преодолел 400 метров за 45.25 секунд. Это время теперь новый рекорд страны. Кроме того, в финальном забеге на 100 метров казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова стала чемпионкой Азии , попутно установив новый рекорд континента с результатом 11.17 секунд.

В 2021 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Республиканским общественным объединением «Всемирная Ассоциация казахов» и Международным союзом «Всемирный конгресс татар».

Стороны убеждены, что сотрудничество остается важным фактором взаимопонимания и доверия между народами, утверждения общечеловеческих ценностей, будут и впредь способствовать развитию контактов в области культуры, образования и просвещения, спорта, а также по линии общественных организаций, включая молодежные, творческие союзы, ассоциации и фонды.