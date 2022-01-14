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    23 173 ребенка родилось в 2021 году в Мангистауской области

    14 Января 2022, 21:23

    МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В области с населением около 730 тыс. человек в 2021 году родилось 23 тыс. 173 ребенка. Это на 1368 детей больше, чем в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2020 году родилось 21 тыс. 805 детей. Процентный показатель здесь вырос на 6,3%, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.

    По информации ведомства, в прошлом году мальчиков родилось больше. К слову, в 2021 году появились на свет 11 841 мальчик и 11 332 девочки.

    Отметим, что по рождаемости Мангистауская область лидирует в стране.

    В прошлом году самыми популярными именами для мальчиков у мангистаусцев были Алихан, Айсултан, Амир. Среди девочек - Медина, Айзере и Айлин вошли в топ-3 популярных имен.

    По данным департамента статистики, в 2021 году в Мангистау 50-летняя женщина родила очередного ребенка.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Демография Мангистауская область
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