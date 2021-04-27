2284 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 294,

город Алматы - 689,

город Шымкент - 35,

Акмолинская область - 146,

Актюбинская область - 65,

Алматинская область - 264,

Атырауская область - 55,

Восточно-Казахстанская область - 68,

Жамбылская область - 57,

Западно-Казахстанская область - 91,

Карагандинская область - 250,

Костанайская область - 26,

Кызылординская область - 52,

Мангистауская область - 28,

Павлодарская область - 87,

Северо-Казахстанская область - 26,

Туркестанская область - 51.

Всего в стране выявлено 311 400 заболевших.