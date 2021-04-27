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    08:01, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    2284 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 294,

    город Алматы - 689,

    город Шымкент - 35,

    Акмолинская область - 146,

    Актюбинская область - 65,

    Алматинская область - 264,

    Атырауская область - 55,

    Восточно-Казахстанская область - 68,

    Жамбылская область - 57,

    Западно-Казахстанская область - 91,

    Карагандинская область - 250,

    Костанайская область - 26,

    Кызылординская область - 52,

    Мангистауская область - 28,

    Павлодарская область - 87,

    Северо-Казахстанская область - 26,

    Туркестанская область - 51.

    Всего в стране выявлено 311 400 заболевших.

    Теги:
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