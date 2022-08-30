228 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев заболевания, из них:
в городе Нур-Султане – 47,
в городе Алматы – 38,
в городе Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 35,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 2,
в ВКО – 8,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 46,
в Улытауской области - 5,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 10,
в СКО – 11.