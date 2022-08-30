228 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев заболевания, из них:

в городе Нур-Султане – 47,

в городе Алматы – 38,

в городе Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 35,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 2,

в ВКО – 8,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 46,

в Улытауской области - 5,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 11.



