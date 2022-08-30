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    228 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    30 Августа 2022 08:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев заболевания, из них:

    в городе Нур-Султане – 47,

    в городе Алматы – 38,

    в городе Шымкенте – 3,

    в Акмолинской области – 35,

    в Алматинской области – 2,

    в Атырауской области – 2,

    в ВКО – 8,

    в Абайской области - 2,

    в Жамбылской области – 3,

    в ЗКО – 10,

    в Карагандинской области – 46,

    в Улытауской области - 5,

    в Мангистауской области – 6,

    в Павлодарской области – 10,

    в СКО – 11.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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