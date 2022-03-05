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    228 проектов на 16,7 млрд тенге профинансировано в Алматы

    5 Марта 2022, 21:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 228 проектов на 16,7 млрд тенге профинансировано с момента создания региональной программы «Almaty Business–2025», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Благодаря льготному кредитованию бизнеса в Алматы создано 1074 новых рабочих места. Более 80% выданных займов приходится на приоритетные направления - социальную сферу, промышленность и креативную экономику.

    В 2022 году в рамках программы планируется одобрить и выдать более 160 новых проектов, с созданием более 1300 новых и сохранением 330 действующих рабочих мест. Также будет увеличена налогооблагаемая база не менее чем на 1,5 млрд тенге в год дополнительных поступлений в бюджет.

    Кроме того, в рамках программы «Almaty Business-2025» запущено 8 промпарков на общую сумму инвестиций 1,5 млрд тенге с созданием 669 новых рабочих мест. В этом году запланирован запуск пяти промпарков в Индустриальной зоне на общую сумму инвестиций 2,1 млрд тенге с созданием 380 рабочих мест. В последующие годы планируется запустить еще четыре проекта на общую сумму 2,7 млрд тенге с созданием 710 рабочих мест.

    Порядка 70% выделенного финансирования было направлено на поддержку бизнеса в районах с низкой и средней деловой активностью (Алатауский, Ауэзовский, Жетысуский, Наурызбайский, Турксибский районы). Дополнительно, через инструменты АО «СПК «Алматы» реализовано 18 крупных проектов (8 социальных и 10 коммерческих), с созданием более 1 тысяч рабочих мест, привлечено 95,8 млрд тенге инвестиций.

    В части оказания нефинансовой поддержки бизнесу в 2021 году в Центре предпринимательства «Qoldaý» оказано более 44,5 тысяч консультационных услуг, сопровождено до финансирования по государственным и региональным программам 225 проектов на общую сумму 7,9 млрд тенге, сопровождено в получении 370 разрешительных документов, разработан 941 бизнес-план, основам предпринимательства обучено более 10 тысяч слушателей.

    Отметим, региональная программа развития предпринимательства «Almaty Business -2025» утверждена решением маслихата Алматы в 2019 году.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Бизнес Алматы Промышленность Экономика
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