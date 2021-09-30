2271 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 200,

город Алматы - 713,

город Шымкент - 77,

Акмолинская область - 178,

Актюбинская область - 109,

Алматинская область - 145,

Атырауская область - 136,

Восточно-Казахстанская область - 45,

Жамбылская область - 39,

Западно-Казахстанская область - 52,

Карагандинская область - 163,

Костанайская область - 152,

Кызылординская область - 43,

Мангистауская область - 54,

Павлодарская область - 64,

Северо-Казахстанская область - 58,

Туркестанская область - 43.

Итого выздоровевших в Казахстане - 820792.