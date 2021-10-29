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      Строительство

    227 многоэтажных домов построят в Семее

    29 Октября 2021, 20:06

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее продолжается строительство многоэтажек, Особое внимание уделяется новому микрорайону Карагайлы, где в ближайшем будущем будет построено 227 многоэтажных жилых домов и ряд социальных объектов. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал руководитель отдела отдела архитектуры и градостроительства г. Семей Ардак Исатаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    «На сегодня в Карагайлы в эксплуатацию введено уже 32 жилых дома и в будущем их количество будет увеличиваться. В районе будет построено 227 многоэтажных жилых домов и социальные объекты. В будущем также планируется строительство школы на 1200 мест и детского сада на 320 мест. Строительство школы начнется в 2022 году.

    Кроме того, ведется установка стел на выезде из города. Вместе с тем, в городе ведется установка малых архитектурных форм, которые будут размещаться в местах общественного скопления. Реализация проекта начнется в следующем году», – отметил Ардак Исатаев.

    На конференции также отметили возможность расширения проспекта Шакарима при условии, если удастся договориться с собственниками объектов, расположенных у дороги. В целом, как отмечают архитекторы, работа в направлении градостроительства продолжается.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Строительство Жилье
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