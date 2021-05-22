08:01, 22 Май 2021 | GMT +6
2267 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2267 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 351,
город Алматы - 521,
город Шымкент - 74,
Акмолинская область - 134,
Актюбинская область - 68,
Алматинская область - 179,
Атырауская область - 119,
Восточно-Казахстанская область - 94,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 102,
Карагандинская область - 326,
Костанайская область - 40,
Кызылординская область - 27,
Мангистауская область - 43,
Павлодарская область - 93,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 36.
Всего в стране выявлено 371 015 заболевших.