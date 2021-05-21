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2267 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
21 Мая 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2267 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 386,
город Алматы - 510,
город Шымкент - 79,
Акмолинская область - 137,
Актюбинская область - 72,
Алматинская область - 140,
Атырауская область - 87,
Восточно-Казахстанская область - 97,
Жамбылская область - 33,
Западно-Казахстанская область - 109,
Карагандинская область - 318,
Костанайская область - 38,
Кызылординская область - 36,
Мангистауская область - 60,
Павлодарская область - 105,
Северо-Казахстанская область - 23,
Туркестанская область - 37.
Всего в стране выявлено 368 748 заболевших.
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