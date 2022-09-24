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    2260 казахстанцев выздоровели от коронавируса

    24 Сентября 2022, 08:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

    В городе Астане - 23,

    городе Алматы - 342,

    Акмолинской области - 689,

    Атырауской области - 522,

    Восточно-Казахстанской области - 4,

    Западно-Казахстанской области - 305,

    Карагандинской области - 17,

    Улытауской области - 6,

    Костанайской области - 331,

    Кызылординской области - 1,

    Мангистауской области - 4,

    Павлодарской области - 9,

    Северо-Казахстанской области - 7.

    Всего в стране выздоровело 1 375 256 человек от COVID-19.

    За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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