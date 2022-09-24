2260 казахстанцев выздоровели от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
В городе Астане - 23,
городе Алматы - 342,
Акмолинской области - 689,
Атырауской области - 522,
Восточно-Казахстанской области - 4,
Западно-Казахстанской области - 305,
Карагандинской области - 17,
Улытауской области - 6,
Костанайской области - 331,
Кызылординской области - 1,
Мангистауской области - 4,
Павлодарской области - 9,
Северо-Казахстанской области - 7.
Всего в стране выздоровело 1 375 256 человек от COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.