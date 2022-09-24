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2260 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Сентября 2022, 08:41
2260 казахстанцев выздоровели от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

В городе Астане - 23,

городе Алматы - 342,

Акмолинской области - 689,

Атырауской области - 522,

Восточно-Казахстанской области - 4,

Западно-Казахстанской области - 305,

Карагандинской области - 17,

Улытауской области - 6,

Костанайской области - 331,

Кызылординской области - 1,

Мангистауской области - 4,

Павлодарской области - 9,

Северо-Казахстанской области - 7.

Всего в стране выздоровело 1 375 256 человек от COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


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