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    226 школ откроют в Казахстане до 2024 года

    21 Апреля 2023, 13:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 401 комфортабельную школу построят в Казахстане для устранения проблемы с аварийными школами и трехсменным обучением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Мажилисе прошло расширенное собрание фракции партии «AMANAT» по обсуждению вопросов реализации Национального проекта «Комфортная школа». Вице-министр просвещения Едил Оспан сообщил, из каких источников будет осуществляться финансирование проекта.

    «В рамках нацпроекта для устранения аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита будет построена 401 комфортабельная школа. 226 школ будут введены в эксплуатацию в 2024 году. Остальные 175 планируется запустить до конца 2025 года», - сказал Едил Оспан.

    Он напомнил, что для реализации национального проекта на 2023-2025 годы предусмотрено 2,6 трлн тенге из республиканского бюджета и Национального фонда.

    «Из них на строительные работы предусмотрено 1 трлн 360 млн тенге. В 2023 году будет освоено 0,5 трлн тенге, в 2024 году - 1,1 трлн тенге, в 2025 году - 1 трлн тенге. На содержание школ предусмотрено 200 млрд тенге», - добавил Едил Оспан.

    Напомним, что компания «Samruk-Kazyna Construction» утверждена ответственным за реализацию данного национального проекта.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Строительство школа
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