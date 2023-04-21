226 школ откроют в Казахстане до 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 401 комфортабельную школу построят в Казахстане для устранения проблемы с аварийными школами и трехсменным обучением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мажилисе прошло расширенное собрание фракции партии «AMANAT» по обсуждению вопросов реализации Национального проекта «Комфортная школа». Вице-министр просвещения Едил Оспан сообщил, из каких источников будет осуществляться финансирование проекта.

«В рамках нацпроекта для устранения аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита будет построена 401 комфортабельная школа. 226 школ будут введены в эксплуатацию в 2024 году. Остальные 175 планируется запустить до конца 2025 года», - сказал Едил Оспан.

Он напомнил, что для реализации национального проекта на 2023-2025 годы предусмотрено 2,6 трлн тенге из республиканского бюджета и Национального фонда.

«Из них на строительные работы предусмотрено 1 трлн 360 млн тенге. В 2023 году будет освоено 0,5 трлн тенге, в 2024 году - 1,1 трлн тенге, в 2025 году - 1 трлн тенге. На содержание школ предусмотрено 200 млрд тенге», - добавил Едил Оспан.

Напомним, что компания «Samruk-Kazyna Construction» утверждена ответственным за реализацию данного национального проекта.



