2257 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 323 710 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 642,
в городе Алматы – 650,
в городе Шымкенте – 145,
в Акмолинской области – 38,
в Актюбинской области – 30,
в Алматинской области – 82,
в Жетысуской области - 78,
в Атырауской области – 44,
в ВКО – 22,
в Абайской области - 15,
в Жамбылской области – 86,
в ЗКО – 39,
в Карагандинской области – 188,
в Улытауской области - 24,
в Костанайской области – 29,
в Кызылординской области – 69,
в Мангистауской области – 19,
в Павлодарской области – 19,
в СКО – 16,
в Туркестанской области – 22.