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    2257 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    21 Июля 2022, 08:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 323 710 случаев, из них:

    в городе Нур-Султане – 642,

    в городе Алматы – 650,

    в городе Шымкенте – 145,

    в Акмолинской области – 38,

    в Актюбинской области – 30,

    в Алматинской области – 82,

    в Жетысуской области - 78,

    в Атырауской области – 44,

    в ВКО – 22,

    в Абайской области - 15,

    в Жамбылской области – 86,

    в ЗКО – 39,

    в Карагандинской области – 188,

    в Улытауской области - 24,

    в Костанайской области – 29,

    в Кызылординской области – 69,

    в Мангистауской области – 19,

    в Павлодарской области – 19,

    в СКО – 16,

    в Туркестанской области – 22.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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