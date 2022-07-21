2257 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 323 710 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 642,

в городе Алматы – 650,

в городе Шымкенте – 145,

в Акмолинской области – 38,

в Актюбинской области – 30,

в Алматинской области – 82,

в Жетысуской области - 78,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 22,

в Абайской области - 15,

в Жамбылской области – 86,

в ЗКО – 39,

в Карагандинской области – 188,

в Улытауской области - 24,

в Костанайской области – 29,

в Кызылординской области – 69,

в Мангистауской области – 19,

в Павлодарской области – 19,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 22.